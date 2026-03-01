Festival di Sanremo 2026, grande affluenza alla mostra in ricordo di Pippo Baudo

Durante la settimana del Festival sono stati oltre 19 mila visitatori della mostra dedicata a Pippo Baudo a a Sanremo. Una mostra itinerante che ha accompagnato i visitatori nei tredici festival di Pippo Baudo, tra video, foto, aneddoti, sketch ed esperienze in cui il pubblico stesso si è cimentato. L’esposizione è stata realizzata dalla Direzione Comunicazione con il prezioso supporto di Rai Pubblicità e Rai Com, e con la collaborazione di Siae, Teche Rai e RaiNews.it.

