Festival di Sanremo 2026, grande affluenza alla mostra in ricordo di Pippo Baudo

Durante la settimana del Festival sono stati oltre 19 mila visitatori della mostra dedicata a Pippo Baudo a a Sanremo. Una mostra itinerante che ha accompagnato i visitatori nei tredici festival di Pippo Baudo, tra video, foto, aneddoti, sketch ed esperienze in cui il pubblico stesso si è cimentato. L’esposizione è stata realizzata dalla Direzione Comunicazione con il prezioso supporto di Rai Pubblicità e Rai Com, e con la collaborazione di Siae, Teche Rai e RaiNews.it.
Articoli correlati
Gli artisti a Pozzo Garitta "sfidano" gli Europei di calcio
Albissola Marina. Gli artisti “sfidano” l’Europeo di calcio. Mercoledì 22 giugno, in coincidenza con la terza (e ininfluente partita degli Azzurri) si svolgerà, nell’ambito dei “Mercoledì di Pozzo Garitta” una performance con gli artisti, tutti provenienti da Livorno, Mauro Andreani, Paolo Bottari, Raimondo Del Prete, Franco Santini e Bruno Sullo. L’appuntamento è alle 21 e […]
Savona, Torna “Natale in Cattedrale”, il presepe visto dagli studenti
Com’è ormai tradizione la Direzione del Complesso Museale della Cattedrale e l’Ufficio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli offrono agli istituti comprensivi e alle scuole pubbliche paritarie l’opportunità di utilizzare le cappelle laterali della chiesa madre diocesana (una per ogni istituto) per l’esposizione di propri elaborati nell’ambito dell’iniziativa “Natale in Cattedrale” e nell’anno […]
Sanremo, cancellato il corso fiorito 2023
Quest’anno il Corso Fiorito non avrà luogo per difficoltà tecnico-organizzative rappresentate da alcuni comuni che avrebbero dovuto partecipare alla tradizionale sfilata dei carri. Lo ha reso noto l’Amministrazione Comunale. L’Assessorato al Turismo, insieme alle associazioni di categoria, è già al lavoro per offrire un evento alternativo che possa valorizzare il comparto floricolo. Informazioni sull'autore del […]