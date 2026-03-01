Cairo Montenotte, avviato l’iter per il conferimento della cittadinanza onoraria a Sandro Pertini

Avviato a Cairo Montenotte l’iter per il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria di Sandro Pertini

Il consigliere Marco Dogliotti, in qualità di Capogruppo del Gruppo Consiliare “Noi per Cairo – Lambertini Sindaco”, ha sottoposto all’attenzione del sindaco Paolo Lambertini la proposta di avviare il percorso istituzionale finalizzato al conferimento della Cittadinanza Onoraria alla memoria di Sandro Pertini, già Presidente della Camera dei Deputati e Presidente della Repubblica Italiana.

«Si tratta di una proposta che nasce non soltanto dal dovere della memoria, ma da una precisa volontà politica e civile: quella di riconoscere, attraverso un atto solenne del nostro Comune, il valore di una figura che continua ancora oggi a rappresentare, per intere generazioni di italiani, un esempio altissimo di libertà, coerenza, senso dello Stato, umanità e vicinanza al popolo – spiega Dogliotti – . La nostra richiesta assume un significato ancora più forte perché non riguarda un nome lontano o astratto, ma una figura che appartiene profondamente alla storia, alla cultura civile e alla sensibilità del nostro territorio. Il nome di Sandro Pertini è infatti già stabilmente legato alla vita istituzionale della nostra città: il Comune di Cairo Montenotte utilizza da anni la denominazione “Palazzo Sandro Pertini” per la propria sede municipale, a testimonianza di un rapporto simbolico e identitario già radicato nella coscienza cittadina».

«Proprio per questo, riteniamo che il conferimento della cittadinanza onoraria alla sua memoria non sarebbe un gesto episodico o meramente celebrativo, ma il compimento naturale e coerente di un percorso già presente nella storia amministrativa e istituzionale di Cairo Montenotte – prosegue il consigliere Dogliotti -. In un tempo come il nostro, in cui il rapporto tra cittadini e istituzioni ha bisogno di essere continuamente rafforzato, ricordare Pertini con un atto ufficiale del Consiglio Comunale significa anche ribadire un’idea precisa di amministrazione pubblica che si riconosce nei valori democratici, considera la memoria civile un bene comune e sa indicare alle nuove generazioni modelli credibili di integrità, sobrietà e coraggio».

«La proposta è stata formulata con spirito costruttivo e con l’auspicio che possa trovare la più ampia condivisione da parte di tutte le forze rappresentate in Consiglio Comunale, nella convinzione che il ricordo di Sandro Pertini appartenga non a una parte, ma all’intera coscienza democratica del Paese» conclude Dogliotti.

Una richiesta accolta con propositività dal sindaco Paolo Lambertini che ha dato mandato agli uffici competenti al fine di dare avvio all’iter attuativo per il conferimento della Cittadinanza Onoraria alla memoria di Sandro Pertini.