A10, caos traffico: tempi di percorrenza di oltre 2h 30′ tra Borghetto S.S. e Spotorno

A causa dei soliti cantieri autostradali si registrano gravi difficoltà alla circolazione autostradale sulla A10 nei pressi di Spotorno.  Tra Borghetto S.S. e Spotorno i tempi di percorrenza sono di 2 ore e 30′ con 13 km di coda complessivi.

 

