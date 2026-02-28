Cultura e Spettacoli Imperia e provincia Musica

Festival di Sanremo 2026, quarta serata con oltre 10 milioni di telespettatori

Posted on Author Redazione Comment(0)

La quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover è stata vista da una media di 10 milioni 789mila spettatori e il 65,6% di share. Nel 2025, i duetti della quarta serata del Festival di Carlo Conti erano stati seguiti in media da 13 milioni 575mila telespettatori, pari al 70.8% di share. La prima parte della serata (dalle 21.43 alle 23.37) ha fatto segnare 14 milioni 39mila spettatori con il 64.4% di share, mentre la seconda (dalle 23.42 all’1.41) ha raccolto 7 milioni 519mila con il 67.9%. Numeri in evidente calo rispetto all’edizione dello scorso anno, quando la prima parte della quarta serata aveva raccolto 16 milioni 700mila telespettatori pari al 69.2% di share, mentre la seconda 9 milioni 900mila con il 74.1%.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Agenda Cultura e Spettacoli La Spezia e provincia

La Spezia, Lo spettacolo di Antonio Albanese e il doppio appuntamento con il musical “Grease”

Posted on Author Redazione

velati i nuovi spettacoli per il cartellone extra abbonamento 2024-2025 al Teatro Civico della Spezia: giovedì 12 dicembre si terrà l’attesissimo appuntamento con Antonio Albanese, che porterà sul palco “Personaggi”, uno spettacolo che riunisce in un unico show alcuni tra i suoi volti più famosi e divertenti; invece sabato 28 dicembre alle 21 e domenica […]
Cultura e Spettacoli Finale Ligure

Weekend di Teatro Civile e Teatro Ragazzi al Teatro delle Udienze di Finale

Posted on Author Redazione

Prosegue la Stagione Teatrale 2022 del Teatro delle Udienze. Sabato 26 marzo, ore 21, andrà in scena  ”Il monsone” di e con Beppe Casales, narratore d’eccezione del panorama teatrale nazionale. Lo spettacolo -vincitore di Theatrical Mass 2019 e realizzato in coproduzione con Campo Teatrale (Milano) – unisce la narrazione alla leggerezza della musica per raccontare la dignità calpestata del lavoro. Un ragazzo […]
Cultura e Spettacoli Genova

Genova: Rolli Days, chiusura con numeri straordinari per il doppio appuntamento di settembre: 97mila presenze

Posted on Author Redazione

Si chiude con numeri straordinari il doppio appuntamento dei Rolli Days di settembre dedicati a “Genova. Città di famiglie e palazze” che, nei weekend del 14-15 e del 21-22 settembre, ha registrato oltre 97mila presenze. Un dato importante a livello numerico – si tratta dell’edizione più partecipata da quando sono state introdotte le prenotazioni digitali – […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *