Festival di Sanremo 2026, quarta serata con oltre 10 milioni di telespettatori

La quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover è stata vista da una media di 10 milioni 789mila spettatori e il 65,6% di share. Nel 2025, i duetti della quarta serata del Festival di Carlo Conti erano stati seguiti in media da 13 milioni 575mila telespettatori, pari al 70.8% di share. La prima parte della serata (dalle 21.43 alle 23.37) ha fatto segnare 14 milioni 39mila spettatori con il 64.4% di share, mentre la seconda (dalle 23.42 all’1.41) ha raccolto 7 milioni 519mila con il 67.9%. Numeri in evidente calo rispetto all’edizione dello scorso anno, quando la prima parte della quarta serata aveva raccolto 16 milioni 700mila telespettatori pari al 69.2% di share, mentre la seconda 9 milioni 900mila con il 74.1%.
