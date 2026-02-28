Genova Sport

Calcio, la Sampdoria naufraga tra i fischi del pubblico: il Bari vince 0-2

La Sampdoria è nuovamente ripiombata nella crisi nera di qualche mese fa. Blucerchiati pessimi, impresentabili con una coppia di allenatori da esonerare per non retrocedere in Serie C. Gregucci e Foti non sono più all’altezza, o forse non lo sono mai stati, di guidare una formazione che deve avere ben altri valori temperamentali per riuscire a mettere in sicurezza la stagione. La società o chi prende le decisioni deve riflettere sul ruolo dei due tecnici che molto probabilmente (e fortunatamente per la Sampdoria) verranno squalificati dalla Lega per motivi regolamentari legati al loro ruolo tecnico. Contro il Bari la partita è stata vergognosa sotto ogni profilo. Nel primo tempo i blucerchiati avrebbero, per la verità, meritato di più: il palo colpito in avvio al 4′ da Begic poteva valere il vantaggio, poi Esposito sfiora il vantaggio con una conclusione secca. Al 27′ il Bari passa in vantaggio al primo affondo:  traversone di Esteves da destra e deviazione al volo di Moncini. Il primo tempo finisce così. Nella ripresa al 5′ salvataggio di Maggiore sulla linea. E’ l’unica iniziativa blucerchiata della ripresa. Al 90′ Bellomo con un’azione personale chiude i conti. Blucerchiati usciti tra i fischi e la contestazione del pubblico che chiede giustamente l’esonero di Gregucci e di Foti.

SAMPDORIA-BARI 0-2 

MARCATORI: 27′ Moncini; 90′ Bellomo.

SAMPDORIA (3-4-2-1)

Ghidotti; Palma (15′ st Giordano), Abildgaard, Hadzukadunic; Di Pardo, Henderson (17′ st Conti), Esposito (30′ st Ricci), Cicconi (30′ st Soleri); Begic, Cherubini (15′ st Pafundi); Brunori. A disp. Coucke, Krastev, Depaoli, Ferrari, Riccio, Barak, Casalino. All. Foti-Gregucci.

BARI (3-4-2-1)

Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Piscopo, Maggiore (38′ st Braunoder), Artioli (17′ st Traore), Dorval; Esteves (26′ st De Pieri), Rao (38′ st Bellomo); Moncini (26′ st Cuni). A disp. Pissardo, Pagano, Gytkjaer, Cavuoti, Pucino, Mane, Nicolau. All. Longo.

