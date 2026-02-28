Cultura e Spettacoli Curiosità Finale Ligure

Anche Finale Ligure protagonista dello spot della Regione Liguria al Festival di Sanremo 2026

Acqua turchese, roccia modellata dal tempo, luce intensa che si riflette sul mare: immagini che parlano da sole e che raccontano l’essenza di Finale LigurePer il secondo anno consecutivo il Finalese è stato scelto da Regione Liguria come protagonista della cartolina istituzionale in onda su Rai 1 durante le serate del 76° Festival di Sanremo. Una vetrina straordinaria, capace di raggiungere milioni di telespettatori in Italia e all’estero, che ancora una volta accende i riflettori sulle bellezze del territorio.

Se lo scorso anno il racconto aveva portato il pubblico in un affascinante “Viaggio nel Medioevo”, quest’anno il protagonista è il paesaggio nella sua forma più pura e iconica. Lo spot racchiude infatti una spettacolare ripresa aerea di uno degli scorci più suggestivi del litorale di Ponente: il tratto di costa tra le gallerie Castelletto e San Donato, con la sua spiaggia tra le più amate.

La bellezza autentica di un luogo dove natura e storia convivono in armonia, dove ogni scorcio diventa esperienza, ogni panorama emozione. La nuova campagna regionale punta proprio su questo: sull’unicità della Liguria, su atmosfere e sensazioni che non si possono imitare altrove. E il Finalese, con il suo mix di mare, outdoor e cultura incarna perfettamente questo messaggio. Non è solo una destinazione estiva, ma un territorio vivo tutto l’anno.

Ed essere scelti per il secondo anno consecutivo significa molto più di una presenza televisiva: è la conferma che Finale Ligure è oggi uno dei volti più riconoscibili e attrattivi della Liguria. «Vedere la nostra Finale Ligure protagonista, ancora una volta, nelle serate del Festival di Sanremo è motivo di grande soddisfazione – afferma il sindaco e delegato alla Pianificazione strategica del turismo e Marketing territoriale, Angelo Berlangieri –. Le immagini del nostro tratto di costa raccontano in pochi secondi la bellezza autentica e la qualità dell’esperienza. È una vetrina eccezionale che ci permette di parlare a milioni di persone e di invitare tutti a scoprire la nostra Città in ogni stagione dell’anno, oltre a essere un riconoscimento che premia il lavoro di promozione e valorizzazione portato avanti negli ultimi anni e che rafforza il posizionamento del nostro territorio sui mercati nazionali e internazionali».

