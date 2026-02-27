Attualità Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Savona

Treni, sciopero da stasera alle 21 fino alle 21 di sabato

Dalle ore 21 di oggi, venerdì 27 alle ore 20.59 di sabato 28 febbraio è indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni.

Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:
  • fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;
  • fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Informazioni su collegamenti e servizi anche al numero verde gratuito 800 892021, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Le motivazioni

La protesta è stata proclamata da diverse organizzazioni sindacali – Cub trasporti, Sgb, Usb lavoro privato – per chiedere salute, sicurezza e migliori condizioni di lavoro e salario, soprattutto dopo i recenti fatti di cronaca che hanno visto due deragliamenti di treni merci nei pressi di Verona e Genova, e un treno merci spezzato in prossimità di Firenze.

