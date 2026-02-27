Savona, le iniziative per l’8 marzo

Il Comune di Savona presenta e sostiene il programma di iniziative organizzate da vari soggetti del territorio in occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo 2026. Anche quest’anno si è scelto di offrire alla cittadinanza momenti di riflessione, approfondimento e condivisione dedicati a vari aspetti legati alla figura della donna nella storia e nella società.

I numerosi appuntamenti sono stati organizzati grazie ad associazioni, gruppi femminili, gruppi informali, istituti scolastici e tante altre realtà cittadine con il coordinamento da parte del Comune su impulso dell’Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro e dell’Assessore alla Cittadinanza Attiva, Maria Gabriella Branca.

“La nostra amministrazione anche quest’anno ha organizzato il coordinamento e gli incontri con diversi soggetti del nostro territorio per offrire un arco ampio di iniziative che sottolineano la centralità e la trasversalità del tema delle politiche di genere – afferma l’Assessore Branca – Questo è un momento in cui è ancor più necessario riflettere ed elaborare nuovi strumenti che servano alle persone per superare pregiudizi culturali che risultano alla base sia del divario economico e sociale sia degli atti di sopraffazione e violenza. Anche l’attuale dibattito e la presa di posizione di oltre 500 centri antiviolenza contro il DDL stupri, che verrà presto discusso in Parlamento, denota la necessità di rimarcare il diritto delle donne, auspicando una legislazione simile a quella approvata negli altri Paesi europei ed in linea con la convenzione di Istanbul. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadinanza possiamo generare quella sensibilità e consapevolezza capace di costruire nel tempo il cambiamento di cui abbiamo bisogno”.

“Ancora una volta la nostra Città si racconta attraverso il tema del femminile – aggiunge l’Assessore Negro – e lo fa con trasversalità e competenza, grazie a tutti gli attori che hanno voluto intervenire all’interno del grande dibattito pubblico che ruota intorno alla tematica. Savona si dimostra quindi pronta e capace di dire la propria e posizionarsi come punto di riferimento culturale e sociale sul piano nazionale”.

Le iniziative toccheranno numerosi argomenti declinati secondo varie forme culturali che spaziano dalla musica, all’arte, allo spettacolo, alla storia fino al benessere fisico ed alle occasioni di incontro e aggregazione sociale, flashmob.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare numerosa agli eventi in programma, consultabili attraverso i canali ufficiali del Comune e delle associazioni organizzatrici.

PROGRAMMA:

5 MARZO ore 9.15

LICEO CHIABRERA MARTINI

Convegno: LA VIOLENZA DI GENERE: UN PROBLEMA DEGLI UOMINI, UNA TRAGEDIA PER LE DONNE

L’avvocato Nicodemo Gentile dell’associazione Penelope incontra gli studenti di Savona.

Presso la sala della Sibilla, Fortezza del Priamar

6 MARZO ore 9,30

ASSOCIAZIONE LIBERA IN COLLABORAZIONE CON ANED

Spettacolo dal titolo: “VITE PRIVATE”

Racconto teatrale incentrato sul tema della memoria e dell’impegno civile contro la mafia attraverso lo sguardo e l’esperienza di due donne segnate da contesti familiari opposti ma accomunate dal dolore e dalla scelta di testimonianza.

Presso Sala della Sibilla, Fortezza del Priamar

6 MARZO ore 14,30

ADGI

Convegno DONNE & DIRITTI: WORK IN PROGRESS

Presso Sala Convegni, Tribunale di Savona

DAL 6 ALL’11 MARZO

AUSER SAVONA

MOSTRA FOTOGRAFICA

A cura della fotografa Patrizia Bonifacino, che propone immagini di donne in bianco e nero.

Inaugurazione giovedì 5 marzo ore 17.30

Mostra visitabile dal 6 all’11 marzo dalle ore 15 alle 18

Presso Spazio Futura – Cantiere Plurale, Palazzo della Rovere (piazza del Duomo)

6 MARZO Ore 16

CGIL Savona

NON PER GRAZIA RICEVUTA – LE VOCI DELLE DONNE PER FABER TRA FATICA, RESISTENZA E DIGNITÀ

La figura femminile così come raccontata nelle canzoni di De André: donne reali, complesse, resilienti, capaci di incarnare storie di dignità, libertà e trasformazione sociale.

Presso Sala della Sibilla, Fortezza del Priamar

6 MARZO ore 16

FIDAPA BPW ITALY SEZIONE SAVONA

LA MEDICINA DI GENERE TRA CONSAPEVOLEZZA E PREVENZIONE

Incontro informativo aperto alla cittadinanza

Presso Sala Consiglio

6 MARZO ore 16,30

SEZIONE SOCI COOP LIGURIA DI SAVONA CON CPIA SAVONA, CENTRO FORMAZIONE PER ADULTI “M. DANSOKO”

Proiezione del docufilm: “DONNE SENZA FRONTIERE: CINQUE STORIE DI MADRI A SCUOLA”.

Videoracconto realizzato dagli allievi del CPIA, produzione sostenuta da Fondazione De Mari.

Intervengono i docenti Enrico Piazza e Nicola Bina, il regista Mimmo Lombezzi e le studentesse del CPIA.

Presso Centro Commerciale Il Gabbiano – via Baracca 1R (4° piano)

APS EFFETTO SUONO e CENTRO DI RICERCA TEATRALE PROGETTO INTEGRA-AZIONE

6 MARZO ore 18.30

Incontro e registrazione podcast con Associazione il Cerchio di Mamme al Lavoro

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Presso gli studi di Radio Jasper, via San Lorenzo 6

13 MARZO ore 18

Incontro e registrazione podcast con Soroptimist

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Presso gli studi di Radio Jasper, via San Lorenzo 6

27 MARZO ore 21

Performance teatrale LA PRINCIPESSA DI VETRO, il percorso intimo di una donna che mostra la sua vulnerabilità e apre la strada alla vera forza. Regia di Daniela Liaci, scritto da Piero Germini

Presso Spazio Futura

7 MARZO ore 15,30

AUSER SAVONA

DONNE DI CUORI

Un percorso nell’arte e nella letteratura sulle rappresentazioni delle donne innamorate

Presso Salone della Casa del Volontariato

7 e 8 MARZO

ANED con la collaborazione d’A CAMPANASSA

CONVEGNO PER RICORDARE LA DEPORTAZIONE FEMMINILE NEL LAGER DI RAVENSBRUCK

Presentazione delle nuove ricerche sviluppate da ANED sulla deportazione politica e in particolare quella femminile

Presso Sala dell’Anziania, A Campanassa, piazza del Brandale

8 MARZO

ASSOCIAZIONE CULTURALE RENZO AIOLFI

Mostra virtuale ALLA CONQUISTA DEL RISPETTO

Riflessione generale intono al Rispetto che va al di là dell’appartenenza a un genere, valorizzando la persona in quanto tale.

Dall’8 marzo all’8 aprile

Visibile sulla pagina Facebook “Renzo Aiolfi”.

8 MARZO dalle 9,30 alle 11,30

FIJLKAM

UN FIORE CHE SA DIFENDERSI: lezione di autodifesa MGA

Presso palestra FIJLKAM, via Mentana 9 Savona

8 MARZO ore 16,30

UDI in collaborazione con FONDAZIONE CENTOFIORI

Presentazione di due libri: “TERESA MATTEI”, “ANGIOLA MINELLA” e ricordo delle Madri Costituenti e le fondatrici dell’UDI

Presso Sala Rossa

9 MARZO ore 17

FONDAZIONE CENTOFIORI con ANPI FORNACI

Presentazione di due libri alla presenza degli autori.

Angiola Minella, scritto dal prof. Milazzo

Marzo 1946, la prima volta, di Franco Rebagliati

Presso SMS Serenella

12 MARZO ore 15,30

CONSULTA PROVINCIALE FEMMINILE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

LA QUESTIONE FEMMINIE NELLA CINEMATOGRAFIA

Incontro con il dott. Renato Allegra

Presso Sala Caduti di Nassirya, Palazzo della Provincia – via Sormano 12

13 MARZO ore 17

SOROPTIMIST CLUB SAVONA

Iniziativa dal titolo: “divulgAZIONE. UNA STANZA TUTTA PER SÉ: I DIRITTI DELLA PERSONA OFFESA E IL RUOLO DEL SUO DIFENSORE”

Presso Sala Rossa

25 MARZO ore 16

ZONTA SAVONA

Conferenza, in collaborazione con ASL2 sul disturbo dei comportamenti alimentari, in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla

Presso Sala rossa

