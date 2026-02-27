Sanremo, sopralluogo del presidente della Regione al cantiere Pinqua nel quartiere della Pigna

Sopralluogo al maxicantiere Pinqua della Pigna di Sanremo da parte del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dell’assessore regionale alla Rigenerazione urbana e all’Edilizia Marco Scajola, accompagnati dall’assessore regionale al turismo Luca Lombardi e dai rappresentanti degli enti coinvolti.

L’intervento ha previsto un investimento complessivo di oltre 30 milioni di euro, di cui 16 di risorse pubbliche e la restante parte di fondi privati suddivisi in circa 20 cantieri che verranno ultimati entro il mese di marzo e cambieranno totalmente il volto del centro storico.

L’obiettivo è valorizzare il quartiere, migliorarne la vivibilità e al contempo generare un volano economico per stimolare l’insediamento di nuove attività imprenditoriali, investendo sulla sua rivitalizzazione socioeconomica.

