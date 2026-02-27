Attualità Imperia e provincia

Sanremo, sopralluogo del presidente della Regione al cantiere Pinqua nel quartiere della Pigna

Posted on Author Redazione Comment(0)

Sopralluogo al maxicantiere Pinqua della Pigna di Sanremo da parte del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dell’assessore regionale alla Rigenerazione urbana e all’Edilizia Marco Scajola, accompagnati dall’assessore regionale al turismo Luca Lombardi e dai rappresentanti degli enti coinvolti.
L’intervento ha previsto un investimento complessivo di oltre 30 milioni di euro, di cui 16 di risorse pubbliche e la restante parte di fondi privati suddivisi in circa 20 cantieri che verranno ultimati entro il mese di marzo e cambieranno totalmente il volto del centro storico.
L’obiettivo è valorizzare il quartiere, migliorarne la vivibilità e al contempo generare un volano economico per stimolare l’insediamento di nuove attività imprenditoriali, investendo sulla sua rivitalizzazione socioeconomica.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Savona

Poeti e cantautori protagonisti sul palco del Raindogs di Savona

Posted on Author Redazione

Savona. Torna sabato 11 febbraio a partire dalle 22:00 nei locali del Circolo Raindogs, presso le Officine Solimano di Savona, l’appuntamento con The Saturday Raindogs Poetry Night, spettacolo poetico-artistico-musicale organizzato da Associazione Culturale Matisklo – Matisklo Edizioni. Sul palco del Raindogs, già punto di riferimento per la musica dal vivo conosciuto ben oltre i confini liguri, […]
Attualità Genova

Apre oggi il bando del Comune di Genova per i contributi di sostegno alle locazioni

Posted on Author Redazione

 Apre oggi, mercoledì 1° marzo il bando per la corresponsione dei contributi del Fondo Nazionale per il Sostegno alle Locazioni anno 2023. «Per il quarto anno consecutivo – spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi – emaniamo un bando per andare incontro a quelle situazioni di disagio economico e di morosità incolpevole, esplose […]
Attualità

Tovo San Giacomo, le allerte meteo arrivano vi a SMS

Posted on Author Redazione

Tovo San Giacomo.  Da oggi i cittadini del piccolo borgo savonese compilando un semplice modulo presente sul sito ufficiale del Comune, potranno accedere al servizio di messaggistica sms. In questo modo gli iscritti al servizio riceveranno sul loro numero di cellulare un breve testo informativo, in caso di allerta meteo e/o chiusura delle scuole o […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *