Il 21 di marzo si terrà la Notte Blu a La Spezia

In occasione della festa patronale di San Giuseppe e della manifestazione Velarìa, dedicata alle tall ship e in programma al Molo Italia dal 20 al 22 marzo 2026, il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza che autorizza i titolari dei pubblici esercizi attivi nella giornata di sabato 21 marzo a organizzare eventi musicali e iniziative di intrattenimento all’interno dei propri locali e nei dehors. L’obiettivo è quello di favorire l’animazione del centro cittadino e rendere ancora più accogliente e partecipata la serata dedicata alle celebrazioni patronali.

L’ordinanza stabilisce che le attività musicali potranno svolgersi dalle ore 17.00 di sabato 21 marzo fino all’una di domenica 22 marzo, sia negli spazi interni sia nei dehors esterni. Lo svolgimento degli eventi è consentito a condizione che vengano utilizzate apparecchiature elettrotecniche e acustiche dotate di certificazione tecnica e conformi alle normative CEI, che non siano installate strutture soggette al collaudo della Commissione Comunale di Vigilanza e che, nelle condizioni di maggior impatto, non venga superato il limite massimo di 70 dB(A) misurato dall’edificio più esposto.

Tutte le attività musicali autorizzate in deroga, così come l’utilizzo dei dehors, dovranno cessare tassativamente entro l’una del 22 marzo.

L’Amministrazione Comunale ringrazia sin da ora gli operatori per la collaborazione e invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi alle celebrazioni di San Giuseppe e agli appuntamenti di Velarìa, una manifestazione che porterà al Molo Italia il fascino e la suggestione delle grandi vele internazionali.

