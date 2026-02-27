Attualità Genova

Genova, il Turismo punta anche sui Giovani

 Il Comune di Genova e l‘ITS Turismo Liguria uniscono le forze per formare i professionisti dell’accoglienza di domani. La Giunta comunale, su proposta dell’assessora al Turismo e ai Progetti Europei, ha approvato lo schema di convenzione che permetterà agli studenti della Academy of tourism, culture and hospitality  di svolgere attività sul campo presso gli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) e di supportare l’organizzazione dei grandi eventi di promozione della “destinazione Genova”.
L’iniziativa si inserisce nel quadro del “Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo” e punta a creare una sinergia diretta tra il sistema formativo e il tessuto economico locale. L’obiettivo è duplice: da un lato offrire agli studenti percorsi di alta formazione pratica in un mercato in costante crescita, dall’altro potenziare la capacità attrattiva della città attraverso servizi di accoglienza sempre più qualificati e moderni.
I ragazzi dell’ITS saranno impegnati non solo nel front-office cittadino, gestito direttamente dal Comune dal 2008, ma anche in attività di marketing territoriale a livello nazionale, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio artistico, enogastronomico e paesaggistico genovese.
«Questa collaborazione rappresenta un investimento concreto sul futuro della nostra città e dei nostri giovani – ha dichiarato l’assessora al Turismo- Integrando gli studenti all’interno dei nostri uffici IAT e nei processi di promozione del brand Genova, creiamo un ponte fondamentale tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro. Vogliamo che la nostra accoglienza sia sempre più professionale e all’altezza delle sfide internazionali: formare competenze di alto livello sul territorio significa rendere Genova una destinazione ancora più competitiva, capace di gestire i flussi turistici con intelligenza e visione strategica».
Il provvedimento, che non comporta oneri diretti per le casse dell’Ente, dà ora mandato agli uffici competenti per l’avvio operativo delle attività, segnando un passo avanti decisivo nelle politiche di sviluppo economico e turistico del capoluogo ligure.

