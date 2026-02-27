Genova, donna attraversa fuori dalle strisce e fa inchiodare autobus: 5 feriti

E’ di 5 feriti il bilancio dell’incidente avvenuto a bordo di un autobus in Via Lagustena. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la municipale. A causare la brusca frenata che ha fatto cadere le persone una donna che ha attraversato fuori dalle strisce pedonali. Tre delle 5 persone coinvolte sono state trasferite in codice giallo all’ospedale.

Informazioni sull'autore del post