Genova, donna attraversa fuori dalle strisce e fa inchiodare autobus: 5 feriti

E’ di 5 feriti il bilancio dell’incidente avvenuto a bordo di un autobus in Via Lagustena. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la municipale. A causare la brusca frenata che ha fatto cadere le persone una donna che ha attraversato fuori dalle strisce pedonali. Tre delle 5 persone coinvolte sono state trasferite in codice giallo all’ospedale.
Articoli correlati
Mareggiata in arrivo, le disposizioni del Comune di Genova
A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi venerdì 29 agosto, entra in vigore l’ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017 che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. In particolare, viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare […]
Genova, 50 multe inflitte dalla Municipale sabato per inadempienze della normativa anti COVID
Sono 50 le multe comminate dalla Municipale di Genova nel primo sabato di zona gialla in Liguria per comportamenti contrari alle norme anti COVId-19. I controlli si sono svolti un po’ in tutta la città, soprattutto nella zona del Lungomare di Corso Italia ma anche nelle strade del centro, e dei quartieri, nella serata di […]
Genova, rinvenuto proiettile della seconda guerra mondiale sul fondale del Porto
Un proiettile d’artiglieria della seconda guerra mondiale è stato trovato a 28 metri di profondità nel Porto di Genova durante i lavori alla Diga foranea. La capitaneria di porto ha interdetto l’area per consentire le operazioni di recupero che verrà effettuato dal nucleo Sdai della Marina militare di La Spezia. Informazioni sull'autore del post Redazione […]