Genova, a Molassana due persone deferite all’autorità giudiziaria per smaltimento illecito di rifiuti

L’azione di tutela ambientale portata avanti dalla Polizia Locale di Genova prosegue in modo serrato e con risultati tangibili, confermando un orientamento operativo sempre più incisivo nel contrasto allo smaltimento illecito di rifiuti.

Gli interventi, eseguiti mercoledì 25 febbraio, rappresentano un esempio significativo di questa azione sistematica, fondata su monitoraggi puntuali, collaborazione con le aziende dei servizi urbani e approfondite verifiche investigative.

Nel quartiere di Molassana gli agenti hanno concluso un’indagine riguardante il conferimento irregolare di scarti riconducibili a un’attività produttiva del territorio. L’operazione ha avuto origine dalla segnalazione degli operatori di AMIU, che avevano rilevato la presenza di venti sacchi contenenti residui non pericolosi provenienti dal settore della ristorazione, abbandonati a terra nei pressi delle postazioni di raccolta differenziata situate in via Geirato.

Gli accertamenti svolti successivamente hanno consentito di ricostruire con precisione la responsabilità dell’episodio: il deposito era stato effettuato da un addetto alla guida di un furgone appartenente a una lavanderia industriale. Interpellata telefonicamente, la sua superiore ha ammesso di avergli indicato personalmente di lasciare i sacchi sul suolo pubblico. Sulla base delle risultanze investigative, entrambi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 255, comma 1, del Testo Unico Ambientale, contestata in concorso. Al conducente è stata inoltre applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo compreso tra quattro e sei mesi, con trasmissione degli atti alla Prefettura di Genova per i provvedimenti di competenza.

Sempre nella stessa giornata il personale ha portato a termine un secondo intervento, individuando e sanzionando un uomo responsabile di un ulteriore abbandono di rifiuti non pericolosi tra via Toti e via Tortona, a Marassi; nei suoi confronti è stata applicata una sanzione amministrativa di mille euro.

L’insieme di queste operazioni evidenzia come a Genova il contrasto agli illeciti ambientali sia ormai caratterizzato da un approccio strutturato e progressivamente rafforzato, volto non solo a reprimere le violazioni ma anche a prevenire comportamenti scorretti attraverso controlli mirati e un costante presidio del territorio.

Si ricorda che, nel rispetto della normativa vigente, resta ferma la presunzione di innocenza: tutte le persone indagate sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.

