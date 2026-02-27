Cronaca Genova

Genova, 400 grammi di droga in un condominio: due arresti

Due arresto nel blitz antidroga dei Carabinieri a Genova.I militari, durante i serrati controlli nel centro storico, hanno perquisito il domicilio del giovane trovando oltre 400 grammi di cocaina in pietra, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e alcune centinaia di euro, ritenuti provento dell’attività illecita. La sostanza stupefacente, una volta tagliata e immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe fruttato circa 60mila euro al ragazzo, di 24 anni, il quale è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Genova Marassi in attesa dell’udienza di convalida.

Nel corso della perquisizione domiciliare a carico del 24enne, inoltre, i militari hanno identificato un suo vicino di casa, un 26enne algerino e, insospettiti dall’atteggiamento assunto durante il controllo, hanno deciso di estendere gli accertamenti anche al suo appartamento. In casa i Carabinieri hanno rinvenuto circa 3 grammi hashish, un documento falso, nonché 8 power bank, portafogli e altri accessori di noti marchi di cui il 26enne non è stato in grado di giustificare la provenienza. Il giovane è stato quindi tratto in arresto per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione, venendo trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa di rito direttissimo.

