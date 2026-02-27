Genova Sport

Calcio, Samp rischiatutto contro il Bari

La sconfitta di Mantova ha complicato la corsa salvezza della Sampdoria che si trova nelle condizioni di dover battere assolutamente questa sera il Bari in un’altro incrocio salvezza prima del trittico di gare non facile contro Juve Stabia, Frosinone e Venezia. La squadra di Gregucci, criticato per diversi errori commessi nei cambi che hanno compromesso partite apparentemente già vinte contro Palermo e Mantova, dovrà dimostrate di aver assorbito velocemente la delusione del “Martelli” e di poter riprendere la volata interrotta dopo 6 sconfitte consecutive. Il Bari in trasferta ha ottenuto 8 punti, l’ultima vittoria esterna risale alla 21° giornata a Cesena che corrisponde anche all’ultimo successo in campionato. Nella Sampdoria torna a disposizione Esposito e Palma; out Barak e Coda per un infortunio muscolare. Dickmann e Verreth sono i due giocatori in dubbio nella squadra di Moreno Longo.

I PRECEDENTI:

Vittorie Sampdoria: 14 (ultima nel dicembre 2010, 3-0)

Pareggi                  :  6

Vittorie Bari            : 1 (ultima nel giugno 1948, 0-1)

