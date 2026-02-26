Treni, proseguono gli interventi sulla linea Savona-S.Giuseppe Via Ferrania

Proseguono gli interventi infrastrutturali da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sulla linea Savona – San Giuseppe di Cairo –via Ferrania- necessari per realizzare opere di prevenzione e di completamento dei primi interventi già realizzati nel 2025 per il ripristino a seguito dei danni dovuti al maltempo che aveva colpito la zona.

Sono previsti lavori di regimazione idraulica e di completamento delle opere di sostegno di tratti di rilevato, nonché di posa di reti di trattenuta nei pressi dell’imbocco della galleria “Sella”. Sono inoltre previsti controlli straordinari alle opere d’arte (ponti e viadotti) nonché di gestione della vegetazione arborea al fine di prevenire la caduta di alberature sulla sede ferroviaria. Inoltre, nell’ambito del rinnovo in corso della linea di trazione elettrica tra Savona e San Giuseppe di Cairo via Ferrania, sarà completata la realizzazione dei basamenti in calcestruzzo armato dei nuovi sostegni che costituiranno la nuova infrastruttura che sorregge la linea di alimentazione.

Per consentire l’operatività dei cantieri i treni regionali della linea Torino – Savona percorreranno l’itinerario alternativo “via Altare” e alcuni collegamenti della relazione Savona – San Giuseppe– Alessandria saranno limitati nel loro percorso a San Giuseppe di Cairo.

Maggiori informazioni sul sito di rfi.it e dell’impresa ferroviaria aggiornati con il nuovo programma di circolazione.

