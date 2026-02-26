Attualità Savona

Treni, modifiche alla circolazione sulla linea Torino-Alessandria-Savona da lunedì fino al 2 aprile

Posted on Author Redazione Comment(0)

Modifiche alla circolazione dei treni della linea Torino/Alessandria-Savona per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati tra Savona e San Giuseppe di Cairo (via Ferrania) da lunedì 2 marzo a mercoledì 1° aprile.

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato l’offerta per le linee Ventimiglia/Savona-Alessandria/Torino, Savona-Fossano e Savona-Acqui Terme.

Alcuni treni saranno interessati da variazioni di orario con anticipi o posticipi e/o non fermeranno a Santuario, Ferrania e Bragno.

Per alcune corse, cancellate tra le stazioni di Savana e San Giuseppe di Cairo o deviate via Altare, è stato istituito un servizio bus.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Problemi sul segnale Rai a Toirano: lettera del Sindaco ai vertici dell'Azienda

Posted on Author Redazione

Toirano.  Il sindaco di Toirano Gianfranca Lionetti ha lanciato un ultimatum alla Rai per cercare di risolvere i problemi di ricezione del canali televisivi nazionali che da qualche tempo si verificano. “Sul territorio di Toirano – si legge in una nota che il primo cittadino ha inviato a Rai Way – la ricezione dei canali […]
Attualità

Pontinvrea: approvato il progetto di riqualificazione dell'area verde delle ex casermette di Giovo Ligure

Posted on Author Redazione

Pontinvrea. E’ stato approvato dalla Giunta Camiciottoli il progetto di riqualificazione dell’area verde dell’area delle ex caserme a Giovo Ligure. Il progetto prevede la realizzazione di un parco giochi, un’area fitness anche per disabili, una zona agility dog e un campo da beach volley. La spesa complessiva è stata quantificata in 80.961,08 euro. Informazioni sull'autore del post Redazione […]
Attualità Celle Ligure

Regione, assegnati 1,5 milioni di euro a favore dei comuni aderenti al Patto per il Turismo

Posted on Author Redazione

Cinque i comuni beneficiari Attraverso il Fondo Strategico Regionale, sono stati erogati dalla Regione Liguria 1,5 milioni di euro a favore dei comuni aderenti al Patto per il Turismo. Ad aggiudicarsi i bandi, per quanto riguarda la provincia di Savona, sono stati cinque comuni. Calice Ligure e Villanova d’Albenga riceveranno ognuno un finanziamento di circa […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *