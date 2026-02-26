Cultura e Spettacoli Imperia e provincia

Festival di Sanremo 2026, presentata all’Ariston la cartolina della Regione Liguria

Nella Sala stampa del teatro Ariston, l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha presentato ufficialmente la cartolina di promozione e valorizzazione del territorio in onda durante la 76esima edizione Festival di Sanremo, fino a sabato 28 febbraio. La cartolina riassume in pochi secondi l’unicità dell’essenza ligure: in una serie di scene ironiche e poetiche diversi popoli – giapponesi, canadesi, brasiliani e arabi – provano con impegno a imitare nei loro paesi la magia ligure, senza successo: solo tornando in Liguria i protagonisti ritrovano la vera unicità ligure. I liguri custodi di questa “essenza” nella cartolina, sono tutti attori legati in qualche modo alla Liguria, per rafforzare l’autenticità del racconto.

“Promuovere la Liguria a livello nazionale e internazionale è un impegno concreto che portiamo avanti e che significa lavoro, ricchezza e sviluppo per la nostra regione grazie al turismo – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci-: si tratta di una vera e propria industria, che genera crescita, occupazione e opportunità, 12 mesi l’anno e non più solo nel periodo estivo. Essere al Festival di Sanremo significa saper cogliere un’occasione unica per dare slancio a questo settore strategico per la Liguria: solo ieri, nella prima serata del Festival, la nostra cartolina è stata vista da oltre 9 milioni e mezzo di persone, segno che la kermesse ancora una volta rappresenta una vetrina eccezionale per portare la nostra terra e le sue bellezze in moltissime case”.

“Anche nel 2025 il turismo in Liguria, con 21 milioni presenze aumentate di oltre un milione rispetto al 2024 – ha dichiarato l’assessore Lombardi – si è confermato come uno dei settori trainanti dell’economia, un fenomeno che testimonia quella ‘fame di Liguria’ che tanto si diffonde nei principali Paesi e mercati del mondo. La nostra cartolina, che da oltre un decennio appartiene al palinsesto del Festival e che lo scorso anno è stata vista da ben 43,6 milioni di telespettatori complessivi nelle 5 serate, comincia parlando di questa voglia di Liguria. Milioni di persone cercano di riprodurre le emozioni provate qui anche a casa loro, ma è tutto vano perché l’acqua non è la stessa, i colori sono smorti, i sapori stravolti e persino le voci stonano. Solo tornando in Liguria è possibile vivere le nostre emozioni in modo originale e indimenticabile, soprattutto perché solo qui è possibile fare esperienza diretta di uno stile di vita in cui sobrietà, autenticità ed essenzialità si sommano in modo unico ed esclusivo. Heart to heart è il payoff della nostra cartolina e un cuore pulsante è il puntino della I de LaMiaLiguria: è il cuore della nostra gente e della nostra terra”.

