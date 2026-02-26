Festival di Sanremo 2026, Matteo Filippucci vince la sezione “Nuove Proposte”

Nicolò Filippucci con “Laguna” ha vinto la sezione Giovani del 76° Festival della Canzone Italiana superando nettamente con il 60,1% delle preferenze Angelica Bove che si è fermata al 39%. La proclamazione è arrivata all’inizio della terza serata del Festival.
Articoli correlati
Genova, sgominato cartello albanese dedito al traffico e allo spaccio di droga
Sono trentuno le misure cautelari disposte in seguito all’esito dell’operazione antidroga coordinata dalla Procura di Firenze e che ha portato ad arresti anche in Liguria. Le indagini hanno consentito di sgominare un cartello albanese denominato ‘Kompania Bello’ dedito al traffico internazionale di stupefacenti che acquistava ingenti quantitativi di droga finanziato da gruppi narcos europei. Oltre […]
La Spezia, ci siamo: è il giorno del Palio del Golfo
E’ finito il countdown per il 96esimo Palio del Golfo previsto oggi. Sarà la prima manifestazione regionale covid free alla quale potranno partecipare solo 1000 spettatori che dovranno essere minuti di green pass oppure di una certificazione che attesti l’effettuazione di un tampone con esito negativo fatto 48 ore prima. Appuntamento alle 17 nello specchio […]
Calcio, dilettanti: le ultime cifre del 2019
SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 17° GIORNATA Borgosesia-Lavagnese 1-2 Chieri-Bra 0-0 Casale-Verbania 3-1 Ghivizzano-Caronnese 1-2 Ligorna-Fossano 2-2 Lucchese-Vado 1-0 ForteQuerceta-Fezzanese 3-0 Sanremese-Seravezza 1-1 Savona-Prato 1-2 CLASSIFICA Prato 32; Sanremese, Lucchese 31; Casale, Caronnese 28; ForteQuerceta 27; Fossano 26; Chieri 24; Savona, Fezzanese 22; Seravezza 21; Borgosesia 20; Bra, Ghivizzano 17; Ligorna, […]