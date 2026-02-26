Festival di Sanremo 2026, Matteo Filippucci vince la sezione “Nuove Proposte”

Posted on

Sono trentuno le misure cautelari disposte in seguito all’esito dell’operazione antidroga coordinata dalla Procura di Firenze e che ha portato ad arresti anche in Liguria. Le indagini hanno consentito di sgominare un cartello albanese denominato ‘Kompania Bello’ dedito al traffico internazionale di stupefacenti che acquistava ingenti quantitativi di droga finanziato da gruppi narcos europei. Oltre […]