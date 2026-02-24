Festival di Sanremo 2026, si comincia con il ricordo di Pippo Baudo

Con la voce e l’omaggio a Pippo Baudo è cominciato il 76° Festival della Canzone Italiana. E’ partita così con il ricordo del grande conduttore la prima serata. Un omaggio sobrio nel segno di un’edizione a lui dedicata. La serata, comincia velocissima, poi, con l’esibizione di Olly vincitore della scorsa edizione e con l’arrivo di Laura Pausini.Poi, il via alla gara con “Dito nella piaga”.
