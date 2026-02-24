Festival di Sanremo 2026, si comincia con il ricordo di Pippo Baudo

Posted on

Ospite a This Morning con Katia Orengo e Chiara Giuria negli studio di Radio 104 Savona Sound Alessia Fabiani ha debuttato nel mondo del cinema giovanissima, aveva 8 anni quando partecipò alla sit-com Orazio nella quale interpretava la figlia di Maurizio Costanzo e Simona Izzo. La sua carriera televisiva prosegue nel programma Il gatto e […]