Albenga, beccato a cedere droga aggredisce gli agenti della Municipale: arrestato

La polizia locale di Albenga impegnata ieri in un controllo sul territorio si sarebbe accorta che fra due persone era in corso una cessione di droga e da lì è scattata la perquisizione di un soggetto. L’uomo allora avrebbe reagito colpendo gli agenti. Con non poca fatica è stato poi fermato e tratto in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e violenza.

