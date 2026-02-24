Albenga, beccato a cedere droga aggredisce gli agenti della Municipale: arrestato

La polizia locale di Albenga impegnata ieri in un controllo sul territorio si sarebbe accorta che fra due persone era in corso una cessione di droga e da lì è scattata la perquisizione di un soggetto. L’uomo allora avrebbe reagito colpendo gli agenti. Con non poca fatica è stato poi fermato e tratto in arresto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e violenza.
Articoli correlati
Tre intossicati per il monossido di carbonio, non sono gravi
Cairo Montenotte. Probabilmente il cattivo funzionamento di una caldaia all’origine di una fuga di monossido di carbonio che si è verificata ieri nella tarda serata a Cairo Montenotte in via Pighini. In casa due ragazzi ed il padre che, soccorsi, sono stati trasportati in codice giallo al San Paolo per un’intossicazione. Informazioni sull'autore del post […]
Caccia aperta al piromane dei cassonetti di Savona
Savona. Non si placa l’azione del piromane che ieri è tornato a colpire tra via dei Vegerio, via Boselli, via Trincee, via Don Minzoni e in corso Ricci dove ha mandato in fumo almeno quattro cassonetti. Ed è allarme tra i funzionari e i dipendenti Ata per l’azione del malvivente che starebbe mettendo in ginocchio […]
Savona, incidente in Corso Ricci: auto contro moto
Sul posto la Municipale per i rilievi Auto contro moto in Corso Ricci a Savona. La dinamica dell’impatto ha visto il conducente del veicolo perdere il controllo del mezzo in seguito ad un malore, ad avere la peggio uno scooterista di 70 anni che è caduto riportando un trauma cranico in quanto, nella caduta, ha […]