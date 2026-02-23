Tutto lo splendore del Ponte Monumentale con la nuova illuminazione scenografica a Genova

Da stasera genovesi e turisti possono ammirare il Ponte Monumentale, appena restaurato e restituito all’antico splendore, valorizzato con la nuova illuminazione scenografica. Il progetto ha visto l’installazione di 24 barre LED lineari ad alta efficienza, studiate per esaltare le architetture del ponte e migliorare la fruizione serale dello spazio urbano, con consumi contenuti e resa luminosa ottimale.
L’intervento ha riguardato anche il sottovolta e i passaggi pedonali, con un miglioramento della visibilità e della percezione di sicurezza nelle aree di attraversamento.
Un tassello in più che dà una nuova valorizzazione a uno dei luoghi più rappresentativi del centro cittadino.