Curiosità Genova

Tutto lo splendore del Ponte Monumentale con la nuova illuminazione scenografica a Genova

Posted on Author Redazione Comment(0)
Da stasera genovesi e turisti possono ammirare il Ponte Monumentale, appena restaurato e restituito all’antico splendore, valorizzato con la nuova illuminazione scenografica. Il progetto ha visto l’installazione di 24 barre LED lineari ad alta efficienza, studiate per esaltare le architetture del ponte e migliorare la fruizione serale dello spazio urbano, con consumi contenuti e resa luminosa ottimale.
L’intervento ha riguardato anche il sottovolta e i passaggi pedonali, con un miglioramento della visibilità e della percezione di sicurezza nelle aree di attraversamento.
Un tassello in più che dà una nuova valorizzazione a uno dei luoghi più rappresentativi del centro cittadino.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova Genova e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Savona

Meteo, ARPAL prolunga l’allerta meteo gialla sul centro Levante della Liguria

Posted on Author Redazione

Prolungata l’allerta gialla per temporali e piogge diffuse su BCE. Su B l’allerta gialla per temporali è prolungata fino alle 21 (per i bacini piccoli e medi). ​ Su C l’allerta gialla temporali e piogge diffuse è prolungata fino alle 0:00 di domani 3 novembre (bacini piccoli e medi). Sui grandi bacini di C allerta […]
Cronaca Genova

Savona, accoltella giovane per motivi di gelosia: 24enne denunciato

Posted on Author Redazione

La notte scorsa un equipaggio della squadra volante era intervenuto in piazza Mameli a Savona per la segnalazione di una persona che si era accasciata a terra dopo essere stata ferita da un’arma da taglio. Le conseguenti immediate attività investigative avviate dalla squadra mobile, anche tramite la visione di telecamere di videosorveglianza cittadina, hanno consentito […]
Attualità Genova

REgione Liguria, chiuso il maxi bando per 641 infermieri da assumere a tempo indeterminato

Posted on Author Redazione

Si è chiuso il maxi-bando per 641 infermieri a tempo indeterminato nella sanità ligure, con oltre 1.300 domande presentate. Un risultato importante che conferma l’attrattività del nostro sistema sanitario. Un concorso fondamentale per garantire il turnover e rafforzare gli organici degli ospedali dell’area metropolitana di Genova, migliorando l’organizzazione dei reparti e la qualità dell’assistenza ai […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *