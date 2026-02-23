La Spezia, Il Sindaco Pierluigi Peracchini firma il decreto delle Benemerenze Civiche 2026

Il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato il Decreto per la concessione delle Benemerenze Civiche 2026, attribuite a Giancarlo Guani, Stefano Mei e Maria Cristina Mirabello, e ha conferito la Medaglia d’Oro ad Andrea Menichinelli.

Il Comune della Spezia considera tra i suoi doveri quello di rendere pubblico riconoscimento a coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle arti, della cultura, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative sociali, assistenziali, filantropiche, con atti di coraggio e abnegazione civica, o con il raggiungimento di importanti traguardi sociali o professionali, abbiano illustrato la collettività cittadina e servito con particolare dedizione le libere istituzioni.

“Le mie più sincere congratulazioni a Giancarlo Guani, Stefano Mei, Maria Cristina Mirabello e Andrea Menichinelli per questo importante riconoscimento che la Città conferisce loro con profonda gratitudine. – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Attraverso il loro lavoro e il loro impegno nello sport, nella ricerca storica, nel volontariato e nella promozione sociale hanno fatto la differenza, contribuendo a costruire una città più inclusiva e coesa. La Spezia è una comunità che nella sua storia ha dimostrato resilienza, capacità di prendersi cura del prossimo e senso profondo di appartenenza: ogni gesto concreto rivolto al bene comune rafforza questo patrimonio di valori e ne rinnova il significato per le nuove generazioni.”

Sulla base di tali principi, il Sindaco Peracchini ha decretato i seguenti riconoscimenti:

BENEMERENZE CIVICHE

Giancarlo Guani: per l’alto valore umano, sportivo ed educativo espresso nella sua attività, sia quale promotore di iniziative che hanno avvicinato centinaia di giovani allo sport come strumento di crescita e integrazione sociale, sia come ideatore di progetti culturali e sociali rivolti alle scuole, alle persone con disabilità, alle strutture sanitarie e ai luoghi di aggregazione della comunità.

Stefano Mei: per gli straordinari meriti sportivi conseguiti nell’atletica nazionale e internazionale e per i prestigiosi incarichi ricoperti in ambito sportivo, tra cui la Presidenza

della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Esempio di dedizione ed elevato senso civico, già insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Maria Cristina Mirabello: per l’appassionato impegno nel campo della ricerca storica, svolto con rigore e sensibilità civile. Le sue pubblicazioni dedicate alla Resistenza nello spezzino hanno permesso di onorare la memoria della città e di evidenziarne il ruolo cruciale come baluardo di dignità umana. Le sue opere rappresentano un punto di riferimento della storiografia locale, trasformando la ricerca in memoria viva e orientando le nuove generazioni ai valori della libertà e della democrazia.

Inoltre il Sindaco ha conferito la Medaglia D’oro a Andrea Menichinelli Per la costante e infaticabile dedizione rivolta ai più disagiati ed emarginati nel corso della sua lunghissima attività di volontariato; per la capacità di organizzare attività continuative divenute negli anni un riferimento prezioso per le fasce più deboli della città. In particolare, si è distinto per l’impegno nella mensa della comunità gestita dall’Associazione Missione 2000, di cui è Presidente e animatore dal 1996.

Gli insigniti saranno iscritti nell’apposito Albo delle Benemerenze Civiche, istituito presso la Presidenza del Consiglio Comunale.

