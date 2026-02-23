Cronaca La Spezia e provincia

La Spezia, aveva con sè cocaina ed ecstasy: arrestato un uomo

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, militari del Comando Provinciale di La Spezia, nell’ambito di un
servizio finalizzato al controllo economico del territorio e alla prevenzione e contrasto dello spaccio e del
consumo di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza, a Sarzana, di un soggetto italiano
trovato in possesso di cocaina e pasticche di ecstasy.
In particolare, una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Spezia, coadiuvata da un
equipaggio della Compagnia di Sarzana, ha notato, intorno alle ore 21:30, un gruppo di persone in località
Battifollo, nei pressi del casello autostradale di Sarzana. All’arrivo dei finanzieri, una di esse ha repentinamente
gettato un piccolo contenitore oltre una siepe.
Insospettiti, i finanzieri hanno proceduto a identificare tutti gli appartenenti al gruppo, sottoponendo il soggetto
in questione ad un più approfondito controllo antidroga. L’uomo, un quarantanovenne di Santo Stefano Magra, è
stato trovato in possesso di 3,60 grammi di cocaina, mentre il contenitore che, nel frattempo, era stato recuperato
dai militari, è risultato contenere 10 pasticche, dal cui esame speditivo è emersa la positività al principio attivo
della MDMA, comunemente nota come ecstasy, sostanza sintetica che produce effetti di eccitamento e, al tempo
stesso, di natura psichedelica.
La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro
ulteriori 4 pasticche, 53 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Sentito il Magistrato di turno, i finanzieri
hanno proceduto all’arresto in flagranza, presso il proprio domicilio, in attesa delle decisioni dell’Autorità
Giudiziaria.

