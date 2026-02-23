Cairo Montenotte Economia In Primo Piano Vado Ligure

Il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci in visita a Cairo e Vado: porto e sviluppo il focus

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, accolto dal CEO Diego Vernazza, ha visitato oggi il polo logistico Vernazza di Vado Ligure. Fondata nel 1946, Vernazza Autogru conta oltre 200 dipendenti e una flotta di oltre 250 mezzi. Presenti anche l’assessore al Bilancio Claudia Morich e l’assessore all’Energia e alle Aree di crisi complessa Paolo Ripamonti.

Al termine della visita il presidente Bucci e gli assessori hanno incontrato una delegazione di industriali savonesi. Al centro della riunione le prospettive di sviluppo dell’area di Savona- Vado e i principali interventi infrastrutturali previsti e in corso.

“Si è trattato di un incontro proficuo con le realtà imprenditoriali di un territorio che sta vivendo una fase positiva e che vuole proseguire su questa linea. I tanti progetti che riguardano quest’area vanno in questa direzione. Logistica e portualità sono elementi cardine: nel 2025, nell’area tra Genova, Savona e Vado sono stati movimentate 60 milioni di tonnellate di merci, e Savona – Vado ha chiuso l’ultimo anno con circa 590mila TEU, il 58,4 % in più rispetto al 2024 – prosegue Bucci –. Molto è stato fatto, ma si può fare ancora di più: come Regione abbiamo ascoltato le richieste e le esigenze delle imprese del Savonese e, come sempre, saremo al fianco di aziende e lavoratori per creare nuove opportunità di crescita”.

Nel pomeriggio la visita istituzionale è continuata a Cairo Montenotte per un sopralluogo nell’impianto delle Funivie, alla presenza del sindaco Paolo Lambertini, del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

“Questi spazi sono il vero retroporto dello scalo di Savona – Vado e hanno enormi opportunità di sviluppo sia dal punto di vista della logistica che dello stoccaggio merci, in particolare per quanto riguarda l’afflusso tramite linee ferroviarie- commentano il presidente Bucci e l’assessore Ripamonti – Da non dimenticare l’importanza della questione dei posti di lavoro. Durante la gestione commissariale sono stati mantenuti i livelli occupazionali. È fondamentale in questo senso che il sistema produttivo della provincia di Savona e l’Autorità di sistema portuale vedano qui un’area in cui sviluppare le proprie attività”.

