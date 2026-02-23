Genova, colpaccio al lotto: vince 450.000 euro

Liguria in festa con il Lotto. Nel concorso di sabato 21 febbraio, come riporta Agipronews, si festeggia a Genova con una vincita da 450mila euro, la più alta del 2026 in tutta Italia. Il fortunato giocatore ha centrato un terno sulla ruota di Cagliari (1-2-53) con una giocata da 100 euro, con la schedina vincente giocata in via Giovanni Torti.
