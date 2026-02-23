Genova, colpaccio al lotto: vince 450.000 euro

Posted on

Sono ben tre le scosse di terremoto che hanno interessato l’entroterra di Genova tra ieri sera e questa mattina. La prima è stata registrata alle 23.41 di ieri sera con epicentro tra Bargagli e Davagna con una magnitudo di 3.5. Il sisma è stato avvertito in tutta Genova e in Riviera fino a Savona e […]