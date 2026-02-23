Cna Imperia protagonista a Sanremo con “Arti-Turismo”

Questa mattina alle 11.15 al Rooftop Hotel Nazionale, di corso Matteotti 3 Sanremo, città dei fiori e capitale della musica italiana, si apre l’ intensa settimana festivaliera con un appuntamento di alto profilo dedicato al turismo e al Made in Italy. Cna Imperia, con il supporto di Cna Nazionale – organizza l’evento “ARTÌ-TURISMO – Oltre i confini, esperienze e Made in Italy”, ponendo al centro del dibattito il ruolo strategico dell’artigianato nell’economia turistica contemporanea. Cna si conferma protagonista nel settore turismo e, in particolare, nell’Arti-Turismo, marchio coniato da CNA per rappresentare un modello innovativo che integra artigianato, cultura, identità territoriale e ospitalità in un’offerta esperienziale autentica, competitiva e internazionale. Parlare di turismo a Sanremo, nel cuore della settimana del Festival, assume un significato ancora più forte: la città, conosciuta in tutto il mondo, diventa il palcoscenico ideale per ribadire che il turismo non è solo evento, ma sistema economico strutturato, capace di generare sviluppo, occupazione e attrattività oltre i confini nazionali. Ad aprire i lavori sarà Luciano Vazzano, Direttore CNA Imperia, che illustrerà la visione strategica di CNA: “Arti-Turismo significa trasformare il saper fare artigiano in esperienza autentica e strutturata, capace di dialogare con i mercati internazionali. Non è promozione episodica, ma costruzione di un sistema territoriale coerente, dove imprese, istituzioni e ospitalità operano insieme per valorizzare l’identità italiana come leva economica”. Il concetto chiave è chiaro: l’internazionalizzazione nasce dalla qualità dell’esperienza e dalla capacità di fare rete.
