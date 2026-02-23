Albenga Cultura e Spettacoli

Albenga, Lotto Marzo- lungo un mese: un articolato programma di iniziative culturali

Il Comune di Albenga presenta “Lotto Marzo – lungo un mese”, un articolato programma di iniziative culturali, artistiche e di sensibilizzazione dedicate ai temi dei diritti, della consapevolezza sociale e della valorizzazione del contributo femminile nella società. Il calendario, distribuito tra febbraio e marzo, coinvolge spazi culturali cittadini, associazioni e realtà del territorio in un percorso condiviso di riflessione e partecipazione.

Le attività hanno preso il via venerdì 21 febbraio con “Mangia, leggi, lotta”, lettura silenziosa transfemminista con colazione a cura del collettivo “Non una di meno” di Albenga molto partecipata.

Seguirà mercoledì 26 febbraio l’incontro “Corpi in rivolta. Le malattie invisibili”, dedicato al dolore femminile tra endometriosi e disfunzioni pelviche, in programma alle ore 18.00 presso la Sala Don Balletto della Biblioteca civica, in collaborazione con AIED.

Il programma proseguirà nel mese di marzo con numerosi appuntamenti:

1 marzo – “Caprauna – Il profumo e il sapore dei ricordi”, narrazione di storie locali presso Casa Cultural.

5 marzo – Proiezione del documentario “Il terribile inganno” di Maria Arena all’Auditorium San Carlo.

7 marzo – “IncANTevoli Donne” concerto del trio Eufonia per omaggiare la figura femminile – Auditorium San Carlo ore 21.00

8 marzo – Corteo cittadino con ritrovo in viale Pontelungo e successivo pranzo di autofinanziamento.

Appuntamento speciale con “Domani è una città”, letture teatralizzate a Palazzo Oddo.

13 marzo – Presentazione di “Emotional paper Jewel” di Angela Simone.

20 marzo – “Amorum cantus” di Rosangela Panuccio.

21 marzo – Spettacolo teatrale “Quella sagoma di Dante: tre donne alle prese con l’Alighieri” all’Auditorium San Carlo, con pianoforte a quattro mani e voce narrante.

29 marzo – Incontro “Rosa Genoni, la moda come impegno sociale” presso Villa Noberasco.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni culturali e realtà del volontariato cittadino, con l’obiettivo di trasformare il mese di marzo in uno spazio diffuso di dialogo, conoscenza e partecipazione attiva.

“Con ‘Lotto Marzo – lungo un mese’ abbiamo voluto costruire un titolo che fosse già di per sé un messaggio: non un singolo giorno simbolico, ma un percorso diffuso di consapevolezza, cultura e partecipazione – affermano dall’AMministrazione comunale -. La scelta della parola “Lotto” richiama volutamente il significato di impegno attivo, di presa di posizione e di responsabilità collettiva e con le iniziative proposte vorremmo che vi fosse un percorso innanzitutto di consapevolezza e rispetto sulla figura della donna  .

Questo calendario rappresenta un lavoro corale tra istituzioni e associazioni del territorio e dimostra quanto la cultura possa essere uno strumento vivo di dialogo, crescita e cittadinanza. Come amministrazione crediamo che promuovere occasioni di confronto e approfondimento su questi temi significhi contribuire a una comunità più consapevole, inclusiva e attenta ai diritti”.

Il calendario completo delle iniziative è consultabile sui canali informativi istituzionali e sul portale turistico cittadino.

