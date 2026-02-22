Dopo il successo della prima edizione nel 2025, torna a Sanremo “Cantiamo con la Laringe”, l’iniziativa di prevenzione e divulgazione scientifica promossa da Asl 1 Imperiese – Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria, dedicata alla salute della voce e dell’organo della laringe.

L’evento si svolgerà dal 24 al 27 febbraio, dalle 15 alle 18, presso il Palafiori – Casa Sanremo, con il patrocinio del Comune di Sanremo.

Per quattro giornate, la cittadinanza potrà accedere a screening gratuiti della voce, con esami specialistici finalizzati alla prevenzione e al controllo delle principali patologie laringee.

Sarà a disposizione strumentazione dedicata, per lo studio endoscopico ambulatoriale della laringe (esame fibrolaringoscopico), con possibilità di eseguire esami endoscopici al pubblico, a scopo di screening gratuito in casi selezionati.

Sarà presente personale medico specializzato, sia per l’esecuzione degli esami sia per attività di divulgazione scientifica sull’argomento. I partecipanti potranno inoltre visionare video informativi e consultare poster esplicativi (modello totem) a completamento delle informazioni scientifiche.

Nel corso delle giornate verranno trattati i seguenti argomenti:

La laringe, organo della voce: cenni di anatomia e fisiologia

La voce: come studiarla e come valutarla

La voce nel “performer” vocale

La disfonia

Fitoterapia e integratori

Le patologie funzionali laringee

Le patologie organiche laringee

“A tu per tu con lo Specialista Orl”

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai temi della prevenzione in modo accessibile e coinvolgente, valorizzando il naturale legame tra la città di Sanremo e la musica, elemento identitario che rende il contesto particolarmente significativo per un progetto dedicato alla salute vocale.

“Cantiamo con la Laringe” è curato dalla Sc Otorinolaringoiatria di Asl 1, diretta dal dott. Marco Giudice, e prevede inoltre la collaborazione della vocal coach Monia Russo, per promuovere una corretta educazione vocale e sensibilizzare sull’importanza della tutela della voce non solo in ambito artistico, ma anche nella vita quotidiana e professionale.

