Dopo il successo della prima edizione nel 2025, torna a Sanremo “Cantiamo con la Laringe”, l’iniziativa di prevenzione e divulgazione scientifica promossa da Asl 1 Imperiese – Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria, dedicata alla salute della voce e dell’organo della laringe.
L’evento si svolgerà dal 24 al 27 febbraio, dalle 15 alle 18, presso il Palafiori – Casa Sanremo, con il patrocinio del Comune di Sanremo.
Per quattro giornate, la cittadinanza potrà accedere a screening gratuiti della voce, con esami specialistici finalizzati alla prevenzione e al controllo delle principali patologie laringee.
Sarà a disposizione strumentazione dedicata, per lo studio endoscopico ambulatoriale della laringe (esame fibrolaringoscopico), con possibilità di eseguire esami endoscopici al pubblico, a scopo di screening gratuito in casi selezionati.
Sarà presente personale medico specializzato, sia per l’esecuzione degli esami sia per attività di divulgazione scientifica sull’argomento. I partecipanti potranno inoltre visionare video informativi e consultare poster esplicativi (modello totem) a completamento delle informazioni scientifiche.
Nel corso delle giornate verranno trattati i seguenti argomenti:
- La laringe, organo della voce: cenni di anatomia e fisiologia
- La voce: come studiarla e come valutarla
- La voce nel “performer” vocale
- La disfonia
- Fitoterapia e integratori
- Le patologie funzionali laringee
- Le patologie organiche laringee
- “A tu per tu con lo Specialista Orl”
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai temi della prevenzione in modo accessibile e coinvolgente, valorizzando il naturale legame tra la città di Sanremo e la musica, elemento identitario che rende il contesto particolarmente significativo per un progetto dedicato alla salute vocale.
“Cantiamo con la Laringe” è curato dalla Sc Otorinolaringoiatria di Asl 1, diretta dal dott. Marco Giudice, e prevede inoltre la collaborazione della vocal coach Monia Russo, per promuovere una corretta educazione vocale e sensibilizzare sull’importanza della tutela della voce non solo in ambito artistico, ma anche nella vita quotidiana e professionale.