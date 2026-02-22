Attualità Imperia e provincia

Torna a Sanremo "Cantiamo con la Laringe"

Dopo il successo della prima edizione nel 2025, torna a Sanremo  “Cantiamo con la Laringe”, l’iniziativa di prevenzione e divulgazione scientifica promossa da Asl 1 Imperiese – Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria, dedicata alla salute della voce e dell’organo della laringe.

L’evento si svolgerà dal 24 al 27 febbraio, dalle 15 alle 18, presso il Palafiori – Casa Sanremo, con il patrocinio del  Comune di Sanremo.

Per quattro giornate, la cittadinanza potrà accedere a screening gratuiti della voce, con esami specialistici finalizzati alla prevenzione e al controllo delle principali patologie laringee.

Sarà a disposizione strumentazione dedicata, per lo studio endoscopico ambulatoriale della laringe (esame fibrolaringoscopico), con possibilità di eseguire esami endoscopici al pubblico, a scopo di screening gratuito in casi selezionati.

Sarà presente personale medico specializzato, sia per l’esecuzione degli esami sia per attività di divulgazione scientifica sull’argomento. I partecipanti potranno inoltre visionare video informativi e consultare poster esplicativi (modello totem) a completamento delle informazioni scientifiche.

Nel corso delle giornate verranno trattati i seguenti argomenti:

  • La laringe, organo della voce: cenni di anatomia e fisiologia
  • La voce: come studiarla e come valutarla
  • La voce nel “performer” vocale
  • La disfonia
  • Fitoterapia e integratori
  • Le patologie funzionali laringee
  • Le patologie organiche laringee
  • “A tu per tu con lo Specialista Orl”

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai temi della prevenzione in modo accessibile e coinvolgente, valorizzando il naturale legame tra la città di Sanremo e la musica, elemento identitario che rende il contesto particolarmente significativo per un progetto dedicato alla salute vocale.

“Cantiamo con la Laringe” è curato dalla Sc Otorinolaringoiatria di Asl 1, diretta dal dott. Marco Giudice, e prevede inoltre la collaborazione della vocal coach Monia Russo, per promuovere una corretta educazione vocale e sensibilizzare sull’importanza della tutela della voce non solo in ambito artistico, ma anche nella vita quotidiana e professionale.

