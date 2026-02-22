Tifoso del Genoa cade nel fossato prima di Genoa-Torino: immediatamente soccorso

Un tifoso è caduto nel fossato che separa le tribune dal terreno di gioco dello stadio Luigi Ferraris di Genova prima della partita di campionato Genoa-Torino per cause da affrontare. Immediati i soccorsi che hanno tratto in salvo la vittima, un uomo di 55 anni che è stato trasferito in ospedale con una frattura.

Informazioni sull'autore del post