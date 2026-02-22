Attualità Genova

Regione Liguria, al via il bando per gli agriturismi: risorse per 1,6 milioni di euro

Regione Liguria apre ufficialmente il bando relativo all’intervento: “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”, previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027.

“Con questo bando – dice l’assessore all’Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana – sosteniamo concretamente la multifunzionalità agricola e in particolare il comparto agrituristico, che rappresenta una leva fondamentale per integrare il reddito delle aziende, valorizzare il territorio e contrastare lo spopolamento delle aree rurali”

La misura prevede un contributo pari al 50% della spesa ammissibile per investimenti finalizzati alla diversificazione aziendale in attività extra-agricole, come agriturismi e fattorie didattiche. I beneficiari sono imprenditori agricoli, singoli o associati.

Sono ammissibili investimenti per: adeguamenti edilizi dei fabbricati aziendali; realizzazione o adeguamento di impianti, compresi quelli igienico-sanitari; sistemazione di aree esterne o realizzazione di percorsi sportivi; installazione di strutture per l’agricampeggio; acquisto di macchinari, attrezzature e programmi informatici.

“L’agriturismo – prosegue Piana – va considerato come un presidio per il territorio, la tutela del paesaggio e la promozione delle nostre produzioni tipiche. Attraverso questo intervento vogliamo rafforzare un modello di sviluppo capace di generare valore economico e sociale, mantenendo vive le comunità rurali e rendendo sempre più attrattiva la Liguria dell’entroterra”.

Per il 2026 il bando prevede inoltre la possibilità di incrementare le risorse, attraverso rimodulazioni finanziarie del PSP 2023-2027, fino a un massimo complessivo di 4.500.000 euro, al fine di ampliare il numero dei progetti finanziabili e una spesa massima ammissibile per progetto pari a 300.000 euro.

L’apertura delle domande è prevista dal 18 marzo alle ore 10.00 con chiusura il 30 aprile alle ore 12.00.

