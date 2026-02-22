Attualità Genova

Regione Liguria, 100.000 euro stanziati per l’accessibilità al mare delle persone con disabilità

Un fondo da 100mila euro per sostenere, anche nel 2026, i progetti di accoglienza e accompagnamento al mare dedicati alle persone con disabilità. Lo ha stanziato Regione Liguria per risorse che andranno a finanziare proposte progettuali, con un contributo massimo di 10.000 euro ciascuna, fino a esaurimento fondi.

L’obiettivo è sostenere iniziative che garantiscano un accesso sicuro e inclusivo alle spiagge libere liguri, promuovendo il diritto alla partecipazione alla vita sociale e alle attività estive.

“Con questo intervento – dichiara l’assessore alla Sanità e alle Politiche sociali Massimo Nicolò – confermiamo l’impegno della Regione Liguria per un mare davvero inclusivo. L’accessibilità non è un tema secondario, ma un diritto fondamentale. Vogliamo sostenere concretamente il lavoro degli Enti del Terzo Settore che ogni estate permettono a tante persone con disabilità e alle loro famiglie di vivere il mare in sicurezza, con servizi adeguati e personale formato. Investire sull’accessibilità significa investire sulla qualità della vita e sull’inclusione sociale”.

L’avviso pubblico è rivolto agli Enti del Terzo Settore con sede in Liguria: le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma “Sportellonline” raggiungibile all’indirizzo https://sportellonline.regione.liguria.it/.

Con questa misura, la Regione conferma l’attenzione verso le politiche di inclusione e il sostegno alle realtà associative che operano quotidianamente sul territorio per garantire pari opportunità e piena partecipazione. Il provvedimento si inserisce nel quadro del Piano sociale integrato regionale 2024-2026 e rafforza il percorso avviato negli anni precedenti per rendere il litorale ligure sempre più accessibile.

