Genova, Salone Nautico 2026: aperte le iscrizioni

Si aprono ufficialmente le iscrizioni degli espositori alla 66ª edizione del Salone Nautico Internazionale, che si svolgerà dall’1 al 6 ottobre 2026 e conferma Genova come uno dei principali poli mondiali della nautica, punto di incontro tra industria, innovazione e relazioni commerciali internazionali.

Il Salone si colloca stabilmente tra i primi tre appuntamenti al mondo per rilevanza industriale e posizionamento internazionale. “Il Salone Nautico Internazionale a Genova è posizionato tra i primi tre Saloni del ranking mondiale per rilevanza industriale e posizionamento internazionale” afferma il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti, sottolineando come l’evento rappresenti “l’espressione di un evento globale in cui l’eccellenza della nautica mondiale si confronta e definisce le traiettorie di sviluppo del settore”.
La scelta di tornare alla finestra temporale dall’1 al 6 ottobre, spiega ancora Formenti, risponde “alle esigenze del mercato in una finestra temporale coerente con le sue dinamiche”, confermando la funzione del Salone come “motore di sviluppo economico concreto per l’intera filiera dell’industria nautica globale”.

L’edizione 2025 ha rafforzato questo ruolo con 124.248 visitatori, oltre mille imbarcazioni esposte, 45 Paesi rappresentati e 1.245 giornalisti internazionali accreditati. Dati che confermano la manifestazione come ambiente capace di generare relazioni industriali e opportunità di business concrete per l’intera filiera.

Una direttrice strategica è rappresentata dal rafforzamento della presenza estera. In collaborazione con ICE Agenzia e con il Ministero degli Affari Esteri viene sviluppato un programma strutturato di incoming qualificato, rivolto a operatori professionali, buyer e stampa internazionale, con l’obiettivo di consolidare l’attrattività del Salone sui principali mercati mondiali.

Il modello multispecialistico della manifestazione copre l’intera filiera nautica attraverso le aree Yachts & Superyachts, Sailing World, Boating Discovery, Tech Trade e Living the Sea. L’evento si svolgerà nel nuovo Waterfront di Levante progettato da Renzo Piano, una cornice concepita specificamente per la nautica e caratterizzata dal rapporto diretto con il mare, elemento distintivo rispetto agli altri grandi appuntamenti internazionali.

Tra i momenti centrali figura il Design Innovation Award, giunto alla settima edizione, diventato uno dei riconoscimenti più autorevoli del settore e osservatorio privilegiato delle tendenze progettuali, tecnologiche e sostenibili.

La manifestazione opera secondo i principi della certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi, confermata per il secondo anno consecutivo. All’interno del programma trova spazio anche il World Yachting Sustainability Forum, arrivato alla quinta edizione, che riunisce industria, istituzioni e stakeholder internazionali sulle sfide della transizione sostenibile e dell’evoluzione regolatoria.

Nel 2026 si svolgerà inoltre la seconda edizione dei TechTrade Days, format B2B dedicato alla componentistica, ai servizi e all’innovazione tecnologica. L’iniziativa riunisce imprese, buyer e operatori internazionali ed è stata pensata per rafforzare strutturalmente il segmento professionale e consolidare il Salone come piattaforma industriale di riferimento per l’intera supply chain nautica internazionale.

