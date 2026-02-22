Cronaca Genova In Primo Piano

Frana di Genova, disposta la chiusura di Parco Gavoglio: nuovo cedimento

L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova, Massimo Ferrante, ha disposto questa mattina la chiusura totale e precauzionale del Parco Gavoglio, l’area verde sottostante via Napoli colpita dal recente crollo di un muraglione.
La decisione è maturata a seguito di un nuovo sopralluogo effettuato questa mattina dallo stesso assessore con la Polizia Locale. Nonostante l’area giochi fosse già stata interdetta e fossero presenti transenne per limitare l’accesso alle zone potenzialmente a rischio, è stata riscontrata la presenza di persone all’interno del parco.
“La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto- ha dichiarato l’assessore Massimo Ferrante- Stamani mi sono recato nuovamente sul posto e, constatando che le delimitazioni non sono state sufficienti a scoraggiare l’ingresso di alcuni frequentatori, ho ritenuto necessario dare mandato per la chiusura completa del parco. È una misura di estrema prudenza, indispensabile finché non avremo certezze assolute sulla stabilità dell’area”.
La situazione resta sotto stretto e costante monitoraggio da parte dell’Amministrazione comunale. Nella giornata di domani, lunedì 23 febbraio, inizierà ufficialmente la campagna diagnostica e di monitoraggio del fronte frana e quindi dei movimenti strutturali del palazzo, affidata a tecnici privati, i cui esiti permetteranno di definire i prossimi passi per la messa in sicurezza definitiva.

