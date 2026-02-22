Festival di Sanremo 2026, 3000 ranuncoli per la realizzazione del nuovo Gaslini

In occasione del Festival di Sanremo l’Istituto Giannina Gaslini sarà presente per la prima volta in città con iniziative di comunicazione e fundraising per sostenere la realizzazione del nuovo ospedale Gaslini. I protagonisti saranno tremila ranuncoli Pon Pon ‘Giannina’, ibridati e donati dalla Biancheri Creazioni, proposti a offerta libera ad appassionati e curiosi. L’iniziativa, che vede come partner la fondazione Gaslininsieme Ets, è stata presentata nel roof dell’hotel Europa Palace a Sanremo.
