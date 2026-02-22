Cultura e Spettacoli Imperia e provincia

Festival di Sanremo 2026, 3000 ranuncoli per la realizzazione del nuovo Gaslini

Posted on Author Redazione Comment(0)

In occasione del Festival di Sanremo l’Istituto Giannina Gaslini sarà presente per la prima volta in città con iniziative di comunicazione e fundraising per sostenere la realizzazione del nuovo ospedale Gaslini. I protagonisti saranno tremila ranuncoli Pon Pon ‘Giannina’, ibridati e donati dalla Biancheri Creazioni, proposti a offerta libera ad appassionati e curiosi. L’iniziativa, che vede come partner la fondazione Gaslininsieme Ets, è stata presentata nel roof dell’hotel Europa Palace a Sanremo.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Alassio Cronaca Imperia e provincia Laigueglia

Maltempo, pioggia e grandine nel Ponente Ligure

Posted on Author Gianluca Firpo

Il maltempo si è abbattuto sul Ponente Ligure nel pomeriggio di oggi. A Pornassio si sono registrate cumulate di precipitazioni oltre i 75 mm su un’ora. Si sono verificate delle grandinate sulla Valle Arroscia.A Pieve di Teco, in provincia di Imperia, si registrano precipitazioni molto forti. In un’ora sono caduti 50.4 mm di pioggia: significa […]
Cultura e Spettacoli Savona

Cultura savonese in lutto: è mancato Mario Lorenzo Paggi

Posted on Author Redazione

Aveva 80 anni ed era stato fino a dicembre direttore scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Savona Cultura savonese in lutto per la morte di Mario Lorenzo Paggi, direttore scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Savona fino allo scorso dicembre. Aveva 80 anni e viveva a Noli. Di formazione […]
Cultura e Spettacoli La Spezia e provincia

Sarzana, il COVID cancella la Fiera delle Nocciole

Posted on Author Redazione

L’Amministrazione comunale di Sarzana comunica che, nel rispetto delle disposizioni nazionali per il contenimento della pandemia da Covid 19, il tradizionale appuntamento con la Fiera delle Nocciole, quest’anno in programma per domenica prossima, non avrà luogo. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *