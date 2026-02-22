Calcio, risultati e classifica dopo le partite del fine settimana

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 26° GIORNATA
Sassuolo-Verona 3-0
Juventus-Como 0-2
Lecce-Inter 0-2
Cagliari-Lazio 0-0
Genoa-Torino 3-0
Atalanta-Napoli 2-1
Milan-Parma 0-1
Roma-Cremonese ore 20.45
Fiorentina-Pisa Lunedì ore 18.45
Bologna-Udinese lunedì ore 20.45
CLASSIFICA Inter 64; Milan 54; Napoli 50; Roma 47; Juventus 46; Como, Atalanta 45; Sassuolo 35; Lazio 34; Bologna 33; Udinese, PArma 32; Cagliari 29; Genoa, Torino 27; Cremonese, Lecce 24; Fiorentina 21; Pisa, Verona 15
SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 26° GIORNATA
Frosinone-Empoli 2-2
Entella-Catanzaro 1-3
Mantova-Sampdoria 2-1
Padova-Bari 1-1
Palermo-Sud Tirol 3-0
Venezia-Pescara 3-2
Cesena-Spezia 2-3
Carrarese-Monza 0-1
Juve Stabia- Modena 1-2
Reggiana-Avellino 1-1
CLASSIFICA Venezia 56; Monza 54; Frosinone 53; Palermo 51; Catanzaro 44; Modena 43; Juve Stabia 38; Cesena 37; Sud Tirol 33; Empoli, Carrarese, Padova 30; Sampdoria, Avellino 29; Reggiana, Mantova 26; Spezia, Entella 25; Bari 22; Pescara 18
SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 26° GIORNATA
Biellese-Asti 1-0
Chisola- Celle V. 2-0
Gozzano-Imperia 0-0
Valenzana-Saluzzo 1-4
Cairese-Sanremese 0-2
Vado-Sestri Levante 1-1
NovaRomentino-Varese 3-1
Ligorna-Club Milano 5-1
Lavagnese-Derthona 0-1
CLASSIFICA Ligorna 59; Vado 58; Sestri Levante, Chisola 46; Biellese 40; Varese 39; Saluzzo 36; sanremese 35; Imperia 34; Derthona 31; Valenzana 29; Cairese 28; Gozzano 26; Celle V. 25; Club Milano 23; Asti, Lavagnese 22; NovaRomentino 17