Genova Sport

Calcio, il Genoa travolge il Torino e si avvicina alla salvezza

Posted on Author Redazione Comment(0)

Vittoria facile facile per il Genova che sfrutta il momento sportivamente drammatico del Torino per allontanarsi dalla zona retrocessione. In attesa di Fiorentina-Pisa i punti di distacco dalla zona retrocessione sono saliti a 6. La squadra di De Rossi ha dominato il match per tutto l’arco dei 90′ giocando con personalità e organizzazione. Prima dell’intervallo la squadra rossoblu è già avanti di due reti: al 21′ Norto-Cuffy raccoglie una respinta di Paleari e sigla il vantaggio; al 39′ giocata di Baldanzi che impegna Paleari in ribattuta: sul pallone arriva Ekuban e fa il 2-0. Prima dell’intervallo il Torino resta in 10 per l’espulsione di Ilkhan per fallo su Colombo. Nella ripresa il Genoa fa tris all’83’ con Messias che anticipa Paleari in uscita dopo un errore di Pedersen.

Genoa-Torino 3-0

Reti: 21′ Norton-Cuffy (G); 39′ Ekuban (G); 83′ Messias (G) 

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (70′ Sabelli), Frendrup, Malinovskyi (84′ Onana), Ellertsson; Baldanzi (65′ Amorim); Ekuban (65′ Messias), Colombo (65′ Ekhator)

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan (46′ Ismajli), Ebosse (46′ Prati); Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador (83′ Pedersen); Kulenovic (60′ Zapata), Simeone (68′ Njie)

Arbitro Guida

 

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Genova, allarme bomba in Via Chiaravagna: intervento degli artificieri

Posted on Author Redazione

Allarme bomba questo pomeriggio nel quartiere genovese di Sestri Ponente dove è stato rinvenuto un presunto pacco bomba in Via Chiaravagna. Immediato l’intervento della Municipale e degli artificieri che hanno fatto brillare il pacco, non si sono registrati danni a cose o persone. Qualche disagio alla viabilità. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Sport

La scaletta della quinta puntata di TUTTORADIOSPORT

Posted on Author Redazione

Savona.  Quinta puntata di TUTTORADIOSPORT domenica a partire dalle 15 sulle frequenze di RadioSavonaSound. Oltre alla Serie D, ampio spazio ai campionati di Eccellenza e Promozione. Per lo spazio volley sarà ospite telefonico Marco Pontacolone, allenatore della squadra di pallavolo maschile di Albisola che milita nel campionato di Serie C. Non mancherà alle 17.15 il consueto […]
Cronaca Genova

Genova, donna investita sulle strisce pedonali: grave al San Martino

Posted on Author Redazione

Una donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dopo essere stata investita mentre attraversava la strada. Sul posto i soccorsi medici che hanno stabilizzato la donna trasportata in codice rosso in ospedale. Presente anche la Municipale per i rilievi. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *