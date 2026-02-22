Calcio, il Genoa travolge il Torino e si avvicina alla salvezza

Vittoria facile facile per il Genova che sfrutta il momento sportivamente drammatico del Torino per allontanarsi dalla zona retrocessione. In attesa di Fiorentina-Pisa i punti di distacco dalla zona retrocessione sono saliti a 6. La squadra di De Rossi ha dominato il match per tutto l’arco dei 90′ giocando con personalità e organizzazione. Prima dell’intervallo la squadra rossoblu è già avanti di due reti: al 21′ Norto-Cuffy raccoglie una respinta di Paleari e sigla il vantaggio; al 39′ giocata di Baldanzi che impegna Paleari in ribattuta: sul pallone arriva Ekuban e fa il 2-0. Prima dell’intervallo il Torino resta in 10 per l’espulsione di Ilkhan per fallo su Colombo. Nella ripresa il Genoa fa tris all’83’ con Messias che anticipa Paleari in uscita dopo un errore di Pedersen.

Genoa-Torino 3-0

Reti: 21′ Norton-Cuffy (G); 39′ Ekuban (G); 83′ Messias (G)

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (70′ Sabelli), Frendrup, Malinovskyi (84′ Onana), Ellertsson; Baldanzi (65′ Amorim); Ekuban (65′ Messias), Colombo (65′ Ekhator)

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan (46′ Ismajli), Ebosse (46′ Prati); Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador (83′ Pedersen); Kulenovic (60′ Zapata), Simeone (68′ Njie)

Arbitro Guida

