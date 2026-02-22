Calcio, il Genoa contro il Toro cerca il rilancio

Per il Genoa il match contro un Torino in grave crisi di risultati e contestato dai tifosi potrebbe essere un trampolino di lancio verso zone di classifica più tranquille dove il Torino si trova attualmente a quota 27 punti. La squadra di Baroni è in crisi di risultati e cerca punti per allontanarsi dalla zona più calda della classifica dove la Fiorentina sta cercando di riemergere. Due i dubbi per De Rossi: Martin potrebbe scendere in campo dal 1′ con Baldanzi che chiede strada a Messias che dovrebbe partire nell’11 titolare. Il tecnico granata, Baroni, invece perde Adams a causa di un infortunio.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi. TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Lazaro; Simeone, Zapata. All. Baroni. I PRECEDENTI Vittorie Genoa: 27 (ultima nel marzo 2021, 1-0) Pareggi : 17 Vittorie Torino : 12 (ultima nel novembre 2020, 1-2)

Informazioni sull'autore del post