Cairo, presidio contro l’inceneritore lunedì in occasione della visita di Bucci

“Con l’ospedale si vive, con l’inceneritore si muore”. Un monito ma anche un manifesto di quelle che sono le “battaglie” della Val Bormida in questi anni e che avranno un nuovo momento apicale domani, lunedì 23 febbraio, durante la visita del presidente della Regione Liguria all’impianto di Funivie.

L’appuntamento è in via Stalingrado, alle ore 14:30. A fissarlo è il Coordinamento delle associazioni “No Inceneritore”, e servirà a ribadire al governatore, durante la sua visita istituzionale in valleuna posizione netta contro l’ipotesi di nuovi impianti di smaltimento rifiuti nelle aree industriali dismesse del territorio, come la ex cokeria o l’ex Acna.

 

