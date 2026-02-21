Sestri Levante, varato a Riva Trigoso il pattugliatore offshore “Ugolino Vivaldi”

Alla cerimonia, svoltasi oggi sabato 21 febbraio 2026 alla presenza di Autorità centrali di Governo e delle Forze Armate, ha preso parte anche il consigliere delegato della Città Metropolitana di Genova Giovanni Stagnaro , in rappresentanza dell’Ente.

L’“Ugolino Vivaldi”, lungo 95 metri e largo 13, con un dislocamento di 2.400 tonnellate, è la prima di una serie destinata a sostituire le unità della classe “Cassiopea”. Avrà un equipaggio di 70 uomini e sarà ora trasferito al cantiere del Muggiano per il completamento e l’allestimento con le dotazioni di bordo.