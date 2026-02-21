Attualità Genova e provincia

Sestri Levante, varato a Riva Trigoso il pattugliatore offshore “Ugolino Vivaldi”

Posted on Author Redazione Comment(0)
Cerimonia di varo questa mattina nel cantiere di Riva Trigoso per il pattugliatore offshore “Ugolino Vivaldi”, nuova e moderna unità della Marina Militare Italiana costruita nel polo produttivo di Fincantieri.
Alla cerimonia, svoltasi oggi sabato 21 febbraio 2026 alla presenza di Autorità centrali di Governo e delle Forze Armate, ha preso parte anche il consigliere delegato della Città Metropolitana di Genova Giovanni Stagnaro, in rappresentanza dell’Ente.
L’“Ugolino Vivaldi”, lungo 95 metri e largo 13, con un dislocamento di 2.400 tonnellate, è la prima di una serie destinata a sostituire le unità della classe “Cassiopea”. Avrà un equipaggio di 70 uomini e sarà ora trasferito al cantiere del Muggiano per il completamento e l’allestimento con le dotazioni di bordo.
«Il varo dell’“Ugolino Vivaldi” testimonia l’importanza strategica di questa unità per la sicurezza marittima e per la capacità operativa della nostra Marina – ha dichiarato il consigliere delegato Giovanni Stagnaro – ma rappresenta anche un risultato significativo per il territorio: i cantieri di Riva Trigoso continuano a essere un presidio industriale di eccellenza, capace di generare lavoro qualificato, innovazione e sviluppo per l’intera area metropolitana».
Nel cantiere di Riva Trigoso restano attualmente in costruzione una Fremm Evo, un pattugliatore e una nave per la Guardia Costiera, a conferma della centralità produttiva dello stabilimento nel panorama nazionale.
Un appuntamento che ha evidenziato, ancora una volta, il legame tra la tradizione cantieristica del nostro territorio e le sfide della modernità.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Albenga Attualità Sicurezza

Albenga, l’elenco delle strade in cui si effettueranno i controlli di velocità

Posted on Author Redazione

Albenga. Il Comando di Polizia Municipale comunica l’elenco delle strade in cui si effettueranno i controlli di velocità con apparecchiatura Autovelox e su cui saranno realizzati presidi di polizia stradale nel periodo di Giugno e Luglio 2019: – Strada del Molino di San Clemente – Via Piave – Viale  VIII marzo – Viale Che Guevara – Via Agricoltura – […]
Attualità Genova

Genova, il ricordo di Guido Rossa a 45 anni dalla morte: presentato il francobollo commemorativo alla presenza del ministro Urso

Posted on Author Redazione

In occasione del 45° anniversario dalla scomparsa di Guido Rossa, operaio e sindacalista dell’Italsider (poi Ilva) di Genova-Cornigliano assassinato dalle Brigate Rosse nel 1979, il management di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria, rappresentato dai commissari Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli e Giovanni Fiori, ha deciso di aprire lo stabilimento alla città. Per celebrare la ricorrenza, è […]
Economia Genova e provincia

REgione Liguria, presente a Sestri Levante a Discover Italy

Posted on Author Redazione

Regione Liguria con Agenzia “In Liguria” partecipa da protagonista a Discover Italy, in programma a Sestri Levante il 7 e 8 aprile. Discover Italy è un appuntamento che dal 1996 offre a seller e buyer la possibilità di incontrarsi durante una giornata di puro business: quest’anno la sesta edizione si svolge nell’ex Convento dell’Annunziata a […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *