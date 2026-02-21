Cultura e Spettacoli Loano

Regione Liguria al CarnevaLöa di Loano con il carro dedicato ai liguri famosi nel mondo

Posted on Author Redazione Comment(0)

Anche Regione Liguria prende parte al CarnevaLöa di Loano, il più grande carnevale della Liguria, con un carro istituzionale dedicato ai liguri famosi nel mondo. Presenti nel corso della giornata odierna, per il taglio del nastro e la sfilata dei carri allegorici, l’assessore regionale Paolo Ripamonti e il consigliere incaricato per le attività in materia di Relazioni europee e internazionali, Angelo Vaccarezza.

“Loano e il Carnevale sono un binomio imprescindibile di festa e comunità – spiega l’assessore Ripamonti – tanto che questa tradizione ha solcato i mari insieme ai tanti liguri nel mondo. Ringrazio le maestranze, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del carro, così come il sindaco Lettieri e gli organizzatori della manifestazione, che da anni è un appuntamento capace di generare indotto economico a sostegno del turismo e delle attività locali”.

Il carro regionale è stato realizzato dall’associazione Vecchia Loano – promotrice dell’evento insieme al comune – e ha come simbolo una delle caravelle di Cristoforo Colombo, emblema della vocazione marinara della Liguria e del legame storico con i liguri che hanno portato nel mondo il nome della propria terra. Alla realizzazione dell’opera hanno lavorato il maestro Claudio Zingaro, insieme al suo team di collaboratori.

 

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Albenga Cultura e Spettacoli In Primo Piano

Fior d’Albenga 2021: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”

Posted on Author Redazione

Albenga guarda al futuro con resilienza e “inaugura”, purtroppo senza una vera e propria cerimonia in ottemperanza alle disposizioni normative per il contenimento della diffusione del Coronavirus, Fior d’Albenga – CIP&VIP edizione 2021. Quest’anno l’evento, che durerà fino al prossimo 9 maggio, ha visto la realizzazione di una sola aiuola allestita in Piazza San Michele […]
Economia Loano

L’associazione commercianti “W Loano”: “Cerchiamo nuove adesioni per rilanciare l’economia”

Posted on Author Redazione

L’associazione commercianti “W Loano” ricerca adesioni e partner commerciali per rilanciare l’economia, il turismo e stimolare il comune con nuove idee e iniziative. “Chiunque abbia a cuore ed interesse per la nostra cittadina – spiegano i commercianti – può contattare i referenti in corso Europa 38 a Loano, oppure tramite la nostra pagina Facebook “W […]
Agenda Cultura e Spettacoli Finale Ligure

Varigotti, domenica 10 agosto festa patronale e spettacolo pirotecnico

Posted on Author Redazione

In occasione della festa patronale di San Lorenzo, anche quest’anno la comunità parrocchiale di Varigotti, assieme alle altre realtà del paese, organizza un vasto programma di iniziative che culmineranno nelle celebrazioni di domenica 10 agosto con la processione e lo spettacolo pirotecnico. Dopo il successo della serata di domenica 3 agosto dedicata alla conoscenza della […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *