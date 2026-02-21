Regione Liguria al CarnevaLöa di Loano con il carro dedicato ai liguri famosi nel mondo

Anche Regione Liguria prende parte al CarnevaLöa di Loano, il più grande carnevale della Liguria, con un carro istituzionale dedicato ai liguri famosi nel mondo. Presenti nel corso della giornata odierna, per il taglio del nastro e la sfilata dei carri allegorici, l’assessore regionale Paolo Ripamonti e il consigliere incaricato per le attività in materia di Relazioni europee e internazionali, Angelo Vaccarezza.

“Loano e il Carnevale sono un binomio imprescindibile di festa e comunità – spiega l’assessore Ripamonti – tanto che questa tradizione ha solcato i mari insieme ai tanti liguri nel mondo. Ringrazio le maestranze, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del carro, così come il sindaco Lettieri e gli organizzatori della manifestazione, che da anni è un appuntamento capace di generare indotto economico a sostegno del turismo e delle attività locali”.

Il carro regionale è stato realizzato dall’associazione Vecchia Loano – promotrice dell’evento insieme al comune – e ha come simbolo una delle caravelle di Cristoforo Colombo, emblema della vocazione marinara della Liguria e del legame storico con i liguri che hanno portato nel mondo il nome della propria terra. Alla realizzazione dell’opera hanno lavorato il maestro Claudio Zingaro, insieme al suo team di collaboratori.

Informazioni sull'autore del post