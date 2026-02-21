Malnoma, in Liguria Visite gratuite per i cittadini in difficoltà economiche

Sono mediamente 300 i casi di melanoma che vengono diagnosticati in Liguria ogni anno.

Il dato emerge dalla presentazione della nuova edizione di “Insieme Contro il Melanoma”, progetto della Fondazione Alberto Castelli ETS, in collaborazione col Centro Oncologico Ligure (CoL) – APS e con il sostegno della Fondazione Pallavicino. Obiettivo della campagna di prevenzione è quello di mettere a disposizione di persone in difficoltà economiche, esenti per reddito, una diagnosi precoce dermatologica, con visite gratuite presso l’ambulatorio Col di Molassana, in piazza dell’Olmo.

L’iniziativa, patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova – Municipio IV e Federfarma Genova, prevede un programma triennale di 900 visite gratuite, circa 300 all’anno, avviato lo scorso giugno. L’investimento totale è di 63.000 euro, reso possibile da sostenitori e donatori.

“Insieme Contro il Melanoma è un’iniziativa di grande valore sociale promossa dalla Fondazione Alberto Castelli ETS, che dimostra attenzione verso le persone più fragili – sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò-. Garantire visite dermatologiche gratuite ai cittadini esenti per reddito significa rafforzare in modo significativo le politiche di prevenzione: desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Fondazione per l’impegno e la continuità con cui sostiene progetti dedicati alla diagnosi precoce e alla cultura della prevenzione, con particolare attenzione alle giovani generazioni”.

Accanto alle visite, il programma sviluppa un’importante attività educativa finalizzata alla prevenzione: 30 incontri nelle scuole primarie e secondarie in tre anni, condotti da dermatologi, per sensibilizzare i giovani su fotoprotezione, rischi e riconoscimento delle lesioni sospette. Considerata la crescente incidenza del melanoma, soprattutto sotto i 50 anni, la diagnosi precoce rappresenta un presidio fondamentale di salute pubblica.

La Fondazione, nata nel 2020 in memoria di Alberto Castelli, continua a sostenere iniziative dedicate alla prevenzione oncologica e alla tutela dei più fragili. “Insieme Contro il Melanoma” rappresenta uno dei suoi interventi più significativi, mettendo in rete territorio, competenze e solidarietà per rendere la prevenzione un diritto per tutti. Da tre anni questo impegno ha il supporto scientifico e clinico del Centro Oncologico Ligure, Associazione di Promozione Sociale presente in città con tre poliambulatori.

Le visite sono riservate solo ai soggetti esenti per reddito e si tengono ogni terzo giovedì del mese presso l’ambulatorio del CoL di Genova Molassana, Piazza dell’Olmo 6. Le prenotazioni sono aperte ogni secondo lunedì del mese telefonando al numero 344 5728765. Il progetto offre anche un percorso diagnostico strutturato per i casi che necessitano approfondimenti, grazie appunto al supporto clinico e organizzativo del CoL.

