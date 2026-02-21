Posted on

Bormida. Un automobilista è rimasto imprigionato tra neve e ghiaccio sabato notte sulla strada Bormida-Melogno. Proprio per le avverse condizioni meteo e per la conseguente pericolosità di alcuni tratti, la strada è chiusa al traffico ma l’incauto automobilista ha alzato la sbarra che impedisce l’accesso e si è ugualmente avventurato rimanendo bloccato. Ha quindi chiamato […]