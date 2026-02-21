Un uomo e una donna di 58 e 52 anni è stata trasportata in codice rosso al San Martino di Genova per un’intossicazione da monossido di carbonio avvenuta in un B&B. Entrambi sono stati ricoverati in camera iperbarica.
Articoli correlati
Arenzano, lancia bottiglie in strada: fermato, aggredisce i Carabinieri
Arenzano. Un cinese di 26 anni già noto alle forze dell’ordine ha cominciato ad estrarre bottiglie di vetro da un cassonetto e a gettarle sull’Aurelia durante il transito delle auto. L’uomo, in stato di alterazione, intercettato dai Carabinieri, ha aggredito gli agenti a calci e pugni. E’ stato così arrestato per resistenza e lesioni a pubblico […]
Auto ribaltata sull'Aurelia a Finale Ligure, un ferito
Finale Ligure. Auto ribaltata questa mattina non lontano dallo stabilimento della Piaggio. A soccorrere il ferito trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure sono stati i vigili del fuoco, i militi della Croce Bianca e gli agenti della Polizia municipale. Code si sono registrate anche per consentire ai soccorritori di poter intervenire. […]
Automobilista bloccato nel ghiaccio sulla Bormida-Melogno
Bormida. Un automobilista è rimasto imprigionato tra neve e ghiaccio sabato notte sulla strada Bormida-Melogno. Proprio per le avverse condizioni meteo e per la conseguente pericolosità di alcuni tratti, la strada è chiusa al traffico ma l’incauto automobilista ha alzato la sbarra che impedisce l’accesso e si è ugualmente avventurato rimanendo bloccato. Ha quindi chiamato […]