Genova, investe guardia giurata dopo essere scappato a un controllo della Guardia Costiera

Poco dopo la mezzanotte, le pattuglie della Capitaneria di Porto hanno effettuato un controllo sui veicoli in partenza per Tangeri. Un automobilista non si è fermato all’alt intimato dagli agenti e si è dato alla fuga, percorrendo contromano la carreggiata. Durante la manovra, l’uomo ha investito una guardia giurata addetta ai controlli. La vittima ha inizialmente rifiutato il trasporto in ospedale, ma questa mattina si è recata al pronto soccorso per accertamenti. Ora sta valutando di presentare denuncia per omissione di soccorso alla Procura.

Il conducente, un 40enne di nazionalità marocchina, è stato identificato e sanzionato pesantemente: multa di 5.000 euro, ritiro immediato della patente e sequestro del furgone che guidava. Dai controlli è emerso che il veicolo trasportava un sovraccarico di 11.800 kg rispetto al limite consentito.

L’uomo era consapevole di viaggiare in condizioni irregolari e ha tentato la fuga proprio per questo motivo. I controlli della Capitaneria di Porto in area portuale vengono eseguiti con regolarità per verificare il rispetto delle norme sul trasporto di merci, in particolare materiali infiammabili o pericolosi, e per garantire la sicurezza di passeggeri e operatori.

