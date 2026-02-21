Cronaca Finale Ligure

Finale Ligure, ha un malore mentre fa jogging: 37enne in codice rosso al Santa Corona

Posted on

Un uomo di 37 anni è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona dopo aver accusato un malore mentre faceva jogging a Finale Ligure. A dare l’allarme i passanti che si sono accorti del giovane a terra. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi che lo hanno trasportato nel nosocomio pietrese.

