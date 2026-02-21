Finale Ligure, ha un malore mentre fa jogging: 37enne in codice rosso al Santa Corona

Un uomo di 37 anni è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona dopo aver accusato un malore mentre faceva jogging a Finale Ligure. A dare l’allarme i passanti che si sono accorti del giovane a terra. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi che lo hanno trasportato nel nosocomio pietrese.
Loano, ferita una persona. Tre arresti
Loano. In relazione al ferimento di una persona avvenuto ieri sera a Loano, i carabinieri di Albenga, nella notte, hanno arrestato tre persone la cui posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Attualmente non è concessa la divulgazione di ulteriori informazioni in merito. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Albenga, pulizia Rio Avarenna
Proseguono gli interventi di pulizia di rii e canali secondo la programmazione che, anno dopo anno e a rotazione, porta a interventi a tutela di tutto il territorio. La cooperativa “Futuro Insieme” oggi ha iniziato la pulizia di Rio Avarenna. Afferma l’Assessore Gianni Pollio: “Questo intervento darà una risposta importante ai cittadini residenti in zona […]
Tamponamento a catena sulla A 10: sei auto coinvolte
Savona. Tamponamento a catena nella notte sulla A 10 nei pressi dell'area San Cristoforo. Coinvolte sei auto. L'impatto comunque non ha dato luogo a feriti. Qualche disagio per la circolazione stradale.