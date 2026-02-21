Politica Savona

CGIL Savona: Lunedì la visita di Bucci: “Servono risposte al territorio”

“Lunedì 23 febbraio il presidente della Regione Liguria Marco Bucci sarà nel Savonese per l’inaugurazione della sede di Filse a Savona, la visita al polo logistico di Vado Ligure e il sopralluogo alle Funivie a Cairo Montenotte. Molto bene la visita istituzionale, ma i sindaci del Savonese ricordino al presidente che questo territorio ha bisogno di risposte concrete, non di passerelle”. Lo rende noto la CGIL Savona.

“Qualcuno ricordi gli impegni presi in campagna elettorale – dicono dalla Camera del lavoro – il ripristino delle Funivie; il completamento dell’Aurelia Bis; Il potenziamento delle rete ferroviaria Savona-Torino e Savona-Alessandria; la riapertura del punto nascita dell’ospedale di Pietra Ligure; il ripristino h24 dei punti di primo intervento di Cairo Montenotte e Albenga”.

“Ad oggi, di queste promesse, non si vede nulla di mantenuto. Il Savonese merita rispetto, tempi certi e atti concreti” chiosano dal sindacato.

