Imperia, Antimafia: cautelato immobile e sequestrato denaro

Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Imperia, a seguito di mirati

approfondimenti diretti a verificare il sussistere delle condizioni previste dal codice antimafia per l’applicazione

delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale con riferimento alle persone condannate con sentenza

definitiva per un delitto riconducibile all’aggravante mafiosa, hanno sequestrato un immobile e disponibilità

finanziarie sui conti correnti di una persona già condannata, in via definitiva, per il delitto di usura commesso

con l’aggravante del metodo mafioso.

Tale attività si inquadra nelle prerogative riconosciute dal legislatore antimafia alla Guardia di finanza, quale

polizia economico-finanziaria, il quale ha previsto specifici obblighi di comunicazione al Corpo, a carico dei

soggetti condannati in via definitiva e/o sottoposti a misure di prevenzione, di tutte le variazioni patrimoniali

superiori alla soglia prevista dalla legge.

In tale contesto operativo, le Fiamme Gialle del Nucleo p.e.f. di Imperia, nell’ambito di azioni a progetto

elaborate dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e nel quadro di un monitoraggio volto a

intercettare eventuali arricchimenti anomali di soggetti connotati da peculiari profili di rischio criminale,

finalizzato all’individuazione e all’aggressione di ogni forma di possibile ricchezza di provenienza illecita,

avevano segnalato alla locale Procura della Repubblica la posizione di una persona dimorante nell’estremo

ponente ligure, la quale aveva omesso di comunicare alla Guardia di finanza le variazioni intervenute nell’entità

e nella composizione del proprio patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Imperia, accogliendo le proposte formulate dall’Autorità Giudiziaria inquirente e

salvo diverso accertamento nel merito, ha emesso un decreto di misura cautelare reale preventiva finalizzata alla

successiva confisca, eseguito dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza

nei confronti della citata, destinataria del provvedimento, la quale aveva ottenuto quasi 130.000 euro derivanti

dall’alienazione di beni.

