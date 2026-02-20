Genova, scontro auto-ambulanza: sfondata la saracinesca di un bar

Un’ auto e un’ambulanza si sono scontrate in Corso Europa andandosi a schiantare contro la saracinesca di un bar fortunatamente chiuso. E’ accaduto nella serata di ieri intorno alle 21. Nell’impatto avvenuto per cause da accertare, i due veicoli sono andati distrutti senza feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Ingenti i danni al locale.
