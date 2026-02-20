Genova, scontro auto-ambulanza: sfondata la saracinesca di un bar

Posted on

Cluster di COVID all’ospedale San Paolo di Savona. Sarebbero 14 i nuovi contagiati a Medicina Due. I positivi sono rimasti ricoverati nei reparti ai quali sono stati assegnati in base alla patologia e isolati nelle “stanze bolla”. Le visite ai degenti sono state sospese temporaneamente mentre è stata già effettuata la sanificazione e bloccati i […]