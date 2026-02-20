Frana di Arenzano, oggi altra piccola esplosione ma potrebbe slittare la riapertura

Un nuovo sperone di roccia è stato fatto brillare nel primo pomeriggio di oggi. Con questo nuovo intervento è stato completamente ripulito il fronte roccioso da cui il 25 gennaio si è staccata la frana che ha interrotto l’Aurelia. Il Comune informa che la riapertura dell’Aurelia, prevista per il 1° marzo potrebbe slittare. Intanto sabato pomeriggio nel teatro delle Opere Parrocchiali si svolgerà un incontro aperto alla cittadinanza proprio sul tema della frana.

