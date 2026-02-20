Cultura e Spettacoli Finale Ligure

Finale Ligure, si continua a lavorare per riaprire il Teatro Sivori

Posted on Author Redazione Comment(0)

Si continua a lavorare alla riapertura del Teatro Sivori, a Finale Ligure. Soprintendenza e Amministrazione, accompagnate dai rispettivi tecnici, hanno effettuato nella giornata odierna un ulteriore sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento di alcune opere interne avviate dentro la struttura dedicata all’unico allievo del Maestro Paganini, Camillo Sivori, e confrontarsi sui prossimi passaggi.

Sono stati in particolare gli interni e il prossimo cantiere per la parte esterna su Piazza Milano, dove dovrebbe essere posizionato il nuovo ingresso – rispetto a quello attuale e pericoloso direttamente sull’Aurelia -, l’oggetto dell’incontro avvenuto nella struttura inaugurata nel 1856 e chiusa per inagibilità da settant’anni, precisamente dal 1956.

L’obiettivo ora è snellire le procedure autorizzative e rendere il teatro accessibile al pubblico per le visite guidate entro il 2027: “Lavoriamo per riaprire il teatro e riportarlo al centro della comunità – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco – Oggi il sopralluogo con la Soprintendenza è andato bene. Entro un mese circa dovrebbe partire l’appalto per il cantiere di piazza Milano, con lavori che puntiamo a completare a cavallo dell’anno”.

La gara è relativa a lavori per un importo di 700mila euro, derivanti dal “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027” di Regione Liguria e reperiti negli anni scorsi, che ora serviranno al completamento dell’ala servizi adiacente il teatro appunto sulla piazza, e alla sua funzionalità complessiva. Nel dettaglio, tra le priorità previste dalla determina dirigenziale dei mesi scorsi, vi sono la realizzazione del tamponamento esterno perimetrale fondamentale per garantire la sicurezza e l’integrità del teatro, attualmente protetto solo da un telo provvisorio, e l’organizzazione interna degli spazi tecnici.

Vi sono poi gli 1,2 milioni ricevuti per il teatro con uno stanziamento del Ministero della Cultura e annunciati lo scorso dicembre dal sindaco Angelo Berlangieri in Consiglio comunale. Questi saranno gestiti dalla Soprintendenza e saranno utilizzati per la ristrutturazione della parte interna del teatro, inclusi gli impianti e il palco, mentre lo stesso organo in questi mesi ha provveduto alla sistemazioni di alcune parti della pavimentazione in mosaico. “Con queste risorse non avremo ancora il teatro finito ma compiremo un passo importante verso la riapertura e avremo le idee più chiare su come completare l’opera” aggiunge l’assessore Folco.

Sul fronte dell’impiantistica e delle finiture è infatti prevista l’installazione di sistemi di riscaldamento/raffrescamento, un nuovo impianto elettrico, il restauro delle decorazioni interne e il completamento delle finiture per l’uso pubblico, ma anche l’adeguamento alla normativa antincendio. Tutto per restituire una struttura che, pur riducendo la capienza originale, dovrebbe poi ospitare circa 300 posti.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cultura e Spettacoli Genova In Primo Piano Musica

Genova, in 40.000 in piazza della Vittoria per lo show di Radio 105

Posted on Author Redazione

Lo show di Radio 105 ha dato il via al weekend di concerti estivi gratuiti in piazza della Vittoria a Genova Una serata di divertimento con il 105 Summer Festival e ben 40.000 persone presenti in piazza: il dj set e gli ospiti hanno trasformato la piazza in un palcoscenico a cielo aperto. Hanno condotto […]
Cultura e Spettacoli Genova

Genova, costituite la Fondazione Museo dell’emigrazione italiane e la Fondazione Casa dei Cantautori

Posted on Author Redazione

Sono state costituite formalmente  davanti al notaio la Fondazione Mei (Museo nazionale dell’emigrazione italiana) e la Fondazione Casa dei Cantautori, formate da Ministero della Cultura, Regione Liguria e Comune di Genova. Erano presenti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, la soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio ad interim […]
Cultura e Spettacoli Savona

L’Italia dei 1000 mandolini, il Comune di Savona ha patrocinato l’iniziativa

Posted on Author Redazione

Il Comune di Savona ha concesso il patrocinio a questa iniziativa, nata e sviluppata a Savona durante il periodo di lockdown forzato, dall’Associazione Accademia Internazionale Italiana di Mandolino.Attraverso un meticoloso lavoro di ricerca e produzione, che ha ottenuto notevoli riscontri sia dal mondo degli appassionati di questo strumento che dal pubblico generico, è stata realizzata […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *